Gelencsér Ferenc, a Momentum országgyűlési képviselője a Facebookon közölte szerdán, hogy ahogyan az életben is, úgy a politikában különösen igaz, hogy az adott szónak súlya van. Mint kifejtette, a politika egy sokszor rendkívül bizalmatlan légkörben végzett munka, ahol hamar kiderül, hogy ki az, aki komolyan vehető, aki tartja a szavát, aki következetes.

A holnapi napon egy olyan személy is leteszi a képviselői esküjét az I. kerületi önkormányzatban, akire nemcsak a választók mondtak nemet, de a korábbi szövetségesei is

– írta a Momentum politikusa, hozzátéve, hogy V. Naszályi Márta a közös indulás előtt azt az ígéretet tette az együtt induló ellenzéki pártoknak, hogy amennyiben nem nyeri meg a választást, úgy nem veszi fel a listás mandátumát.

Gelencsér azt sérelmezte, hogy ennek ellenére V. Naszályi csütörtökön esküt tesz. „Az adott szónak ebben a szakmában értéke van. Aki azt nem tartja, azt beárazzák a kollégái, majd a választók is” – tette hozzá.

„Ez a Feri nem az a Feri”

V. Naszályi Márta azonnal reagált is a momentumos politikus posztjára. Kommentben azt írta:

Kérlek, Feri, ne hazudj! Te is tudod, hogy nem tettem ilyen ígéretet. (Sajátos, hogy úgy érzed, éppen te vagy az, akinek az I. kerületi helyzetről moralizálnia kell…)

A párbeszéd itt nem ért véget, ugyanis Környei Balázs András momentumos önkormányzati képviselő megvédte párttársát, és V. Naszályi kommentjére válaszul annyit írt: „Ez a Feri nem az a Feri, aki hazudni szokott, akivel ugye karöltve indultatok. Javaslom a Facebook-oldalad nevének módosítását.” Mindez az alábbi posztnál olvasható.

Az I. kerület helyzete

Amint arról beszámoltunk, az I. kerületben 2019-ben V. Naszályi Márta a Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP színeiben nyert, azonban a 2022-es parlamenti választásokat követően Gelencsér Ferenc alpolgármester távozása és két jobbikos képviselő átállása után megszűnt a baloldal testületi többsége.

A polgármester bízott abban, hogy a jobboldali többséggel kialakítható egy koalíció, így előterjesztései mögött lesz támogatás, azonban ez a terve nem jött be. Ennek egyik leglátványosabb eleme, hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Szebedi Dórát az új testületi többség leváltotta, a polgármester által újra megbízott ügyvezető cégbírósági bejegyzését pedig elutasította. A kerület lapjának, a Várnegyed magazin új főszerkesztője Kuthi Áron, a Magyar Nemzet egykori újságírója lett, amivel a lap erősen baloldali hangvétele láthatóan jobboldalivá alakult.

2023 végén még fegyelmi eljárást is indított a testület a polgármester ellen. A testületi többséget elveszítő V. Naszály Márta így a választásokra jelentősen meggyengült hátországgal fordult neki, nem is tudta megőrizni pozícióját, és el is bukta a választást a Fidesz–KDNP jelöltjével, Böröcz Lászlóval szemben.