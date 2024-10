Többek között Szijjártó Péter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Rogán Antal társaságában tartott rendkívüli nemzetbiztonsági ülést Orbán Viktor, amelyről Facebook-oldalán számolt be. A miniszterelnök annak fényében hívta össze a kormány minisztereit, hogy Irán több mint 200 rakétát lőtt ki Izraelre, elmondásuk szerint pedig nem akarnak leállni.

Emellett a külügyminiszter arról számolt be, hogy tegnap este konzultáltak a tel-avivi magyar nagykövetséggel, ahol 426, konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgár tartózkodik. Emellett arra kértek mindenkit, hogy kérjenek menedéket a konzulátuson, vagy hívják a Külügyminisztériumot – valamint ne utazzanak a térségbe, csak ha muszáj.

Nem ő az egyetlen vezető, aki lépéseket tett a közel-keleti eszkaláció miatt. Joe Biden amerikai elnök is összehívta nemzetbiztonsági szakembereit, akikkel arról tárgyalt, hogyan tudják az amerikai katonák segíteni az ország térségben rekedt állampolgárait.

Az Egyesült Királyság is hasonló lépéseket tett, a brit védelmi miniszter arról számolt be, hogy az ország katonái folyamatosan részt vesznek az eszkalációt elhárító erőfeszítésekben. Azt nem részletezte, a brit hadsereg tagjai hogyan próbálnak gátat szabni a regionális háború kitörésének, John Healey viszont megköszönte a szolgálatot a csapatoknak. Emellett azt is leszögezte, hogy London Izrael mellett áll.

Irán rakétacsapásai arra érkeztek válaszul, hogy Izrael a földön is megtámadta Libanont. A támadás célja az volt, hogy a zsidó állam megfékezze a Hezbollahot, ellehetetlenítse attól, hogy újabb támadást intézzen ellenük. Bár szakértők még úgy gondolták, hogy Irán nem tud majd érdemben beavatkozni, főleg úgy, hogy Izrael már nem mond ellent a totális háborúnak, hanem csak a szomszédjai katonai képességét akarja csökkenteni.