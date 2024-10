Az őszi ülésszak alatt törvény születhet Erasmus-ügyben

Mint arról beszámoltunk, a Kulturális és Innovációs Minisztérium törvényjavaslatot nyújt be a modellváltó egyetemek kuratóriumainak működéséről szóló szabályozás módosítására, mivel szerintük az Erasmus- és a Horizon programokban való részvétel uniós állampolgárként a magyar egyetemisták alapjoga.

Az Európai Bizottság az egyetemi modellváltás miatt zárt ki 21 magyar egyetemet a programokból, ugyanis összeférhetetlennek tartják, hogy az irányító testületeikben elfideszes vagy kormányközeli politikusok és üzletemberek dönthetnek uniós támogatások felhasználásáról.

A minisztérium közölte azt is, hogy a 2023 novemberében az Európai Bizottság részére is megküldött törvénytervezetet társadalmi egyeztetésre közzéteszi és az őszi ülésszakban benyújtják az Országgyűlésnek.

Az InfoRádióban Varga-Bajusz Veronika a társadalmi egyeztetésről elmondta, hogy a törvénytervezetet nyilvánosan elérhetővé tették a kormány.hu-n, és akinek van javaslata hozzá, el tudja juttatni elektronikus úton a megfelelő helyre. Hozzátette azt is, hogy Brüsszeltől eddig nem kaptak hivatalos reakciót.

Ezért is tartottuk fontosnak, hogy most már lépjünk. Bízunk benne, hogy most elindul a társadalmi egyeztetés