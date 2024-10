Kunhalmi Ágnes beszélt a politikai jövőjéről, de nem hallott a Duna Pártról

Kunhalmi Ágnes az ATV Egyenes beszéd című műsorában jelentette be, hogy nem indul el az elnöki posztért az MSZP október 19-i tisztújításán, noha ebben sokan támogatnák. A szocialista párt közben elfogadta az új alapszabályát, amely szerint a társelnöki rendszer helyett újra egy elnök fogja vezetni a pártot.

A másik társelnök, Komjáthy Imre szintén az ATV-nek beszélt arról, ő újra indul az MSZP tisztújításán, és két kihívója is jelentkezett: Veres Gábor VIII. kerületi pártelnök, az MSZP médiapolitikusa és Harangozó Gábor, a párt alelnöke, volt európai parlamenti képviselő.

Az ATV-nek Kunhalmi Ágnes azt mondta, hogy a társelnöki rendszer megszüntetését visszalépésnek tartja, szerinte ez nem oldja meg az MSZP előtt álló feladatokat és kihívásokat. Úgy véli, ezt az intézményt megerősíteni kellett volna és nem megszüntetni.

Az Index kérdésére hozzátette, hogy a nők segítésére, nagyobb társadalmi, politikai szerepvállalásának erősítésére megfelelő intézményes kereteket és képzési formákat kell biztosítani Magyarországon. A képviselő megjegyezte, hogy érzi a felelősségét, és ebben maga is szerepet fog vállalni a következő időszakban.

A politikai jövőjéről Kunhalmi Ágnes az Indexnek elmondta: jelenleg marad az MSZP frakciójában, már 2014 óta képviseli a XVIII. kerületet a parlamentben, és a továbbiakban is az egyéni választókerületében kíván dolgozni.

2014-ben 56 szavazattal alulmaradtam a Fidesz jelöltjével és a kamupártokkal szemben, de már az első parlamenti ciklusom során úgy képviseltem a körzetet, mintha megnyertem volna a választást. Valójában akkor és az utána elvégzett munkával fordítottam vissza a Fidesztől a kerületet, ami alapja volt a 2019-es önkormányzati győzelemnek is. 2018-ban már egyéniben sikerült győzni és 2022-ben ezt megismételtem. Nagyon nagy eredményeket értünk el a kerületben, mindent megtettem és teszek ma is azért, hogy a kerületi önkormányzattal közösen biztosítsuk az embereknek mindazt, amiért politizálni érdemes. Ezért tudtuk megsokszorozni a szociális támogatásokat vagy éppen a kerületiek sportolására szánt forrásokat, de felújítottuk az Üllői utat, lecseréltük alacsony padlósra az 50-es villamosokat, és az önkéntes tűzoltóság is létrejött végre