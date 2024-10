Durván egymásnak esett Hont András és Magyar Péter

Miután az Átlátszó nyilvánosságra hozta a hivatalos jelentést Magyar Péter diákhiteles szerződéseiről, Hont András publicista egy rövid bejegyzésben kommentálta is a történteket, mondván, az abban foglalt kemény megállapítások miatt távozott Magyar Péter a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatói székéből. Magyar Péter erre „átlátszó kormányzati propagandistának” nevezte Hont Andrást, és felhívta a figyelmet arra, hogy a KEHI nem tett feljelentést ellene.

„A vizsgálatot lefolytatták, és az összegző jelentésben szokatlanul egyértelmű és kemény megállapításokat fogalmaztak meg. Fél év múlva távozott is posztjáról (Magyar Péter – a szerk.)” – írja Hont András a Facebookon, ahol a publicista megosztotta az Átlátszó cikkét is, amelyben a lap által megszerzett Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Diákhitel Központot érintő eljárásáról szóló jelentés olvasható.

Mint arról beszámoltunk, több kérdéses szerződést is vizsgáltak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) emberei a Diákhitel Központ Zrt.-nél Magyar Péter vezérigazgatósága alatt, amelyekből kiderült, hogy egyes ajánlattételek esetében nem állt fenn valós verseny, vagy éppen túlárazás történt.

Előfordult, hogy 100 ezer forintért készítettek el egy oldalt, 244 ezer forintért pedig egy diát. Korábban Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő több kérdést is felvetett Magyar Péternek az általa korábban vezetett Diákhitel Központ szerződéseivel kapcsolatban, mert aggályai szerint több tízmillió forint értékű megbízásokat ítélt oda olyan cégeknek, amelyek feltételezhetően egy szűk ismeretségi körhöz kapcsolódtak.

Hont András szerint egyértelműek a megállapítások

Hont András a bejegyzésében felidézte a Tisza Párt elnökének a Partizán YouTube-csatornáján tett februári kijelentéseit, ahol Magyar Péter arról is beszélt, hogy már külön éltek Varga Judittal, amikor a hivatal emberei megjelentek a munkahelyén, majd miután rendeződött a kapcsolatuk, „a vizsgálatot mindenféle megállapítás nélkül lezárták”, továbbá azt is, amit Hadházy Ákos felvetéseire mondott Magyar Péter, vagyis hogy a képviselő csak „vádaskodik”.

Hát nem. Egyik sem. A vizsgálatot lefolytatták, és az összegző jelentésben szokatlanul egyértelmű és kemény megállapításokat fogalmaztak meg. Fél év múlva távozott is posztjáról. A dokumentum pedig tele van konkrétumokkal, amelyeket Hadházy korábban már megpendített

– írta a publicista a közösségi oldalán.

A Tisza Párt így reagált

A Tisza Párt közleményben reagált Hont András megállapításaira, amiben Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy Hont András „átlátszó kormányzati propagandista”, és Dezső András korábbi akciójához hasonlóan (erről ide kattintva olvashat bővebben) jogellenesen szerezhette meg a titkos dokumentumot. A politikus kifogásolta, hogy Hont András csupán néhány részletet emelt ki a jelentésből, nem hozta nyilvánosságra az egészet.

Annyira nem volt lánglelkű, hogy az elődöm idején kötött szerződésekre vagy a rogáni százmilliós szerződésekre vonatkozó megállapításokat is közkinccsé tegye

– írta Magyar, hozzátéve, hogy ha bármilyen bűncselekmény történt volna, akkor a KEHI feljelentést tett volna.

Magyar Péter arról is írt, hogy vannak olyan elemzések, felmérések, „amelynek oldalai jóval többe kerülnek százezer forintnál, és adott esetben jóval nagyobb hasznot is hajthatnak”. A Tisza Párt elnöke végül azt is közölte, hogy a „Fidesz ügyeletes feljelentője”, Tényi István már feljelentést tett a szerződések miatt, ezért nem szükséges „Hont András látványos vergődése”.