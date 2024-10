Molnár Gusztáv: Az utolsó pillanatig hittem, hogy meg tudom oldani ezt a problémát

Mint megírtuk, Molnár Gusztávot augusztus végén fotózták le Budapesten, ahogy a Corvin-negyednél sérülten és ittasan egy kuka mellett fekszik a földön.

A szomorú képek ugyan ébresztőként szolgáltak a színésznek, és önként vonult be a Semmelweis Egyetem Addiktológiai Osztályára, de amint 11 nap után távozott az intézményből, azonnal visszaesett.

Molnár Gusztáv most a Magyar Hang Mindenki függő című műsorában beszélt az alkoholizmusáról és arról, hogy mi történt vele az elmúlt hónapokban.

Arra a kérdésre, hogy van-e onnan visszaút, hogy az utcán fetreng, a színész azt válaszolta, hogy az elmúlt időszakban tudatosult benne igazán a függősége, és szerinte még időben van, hogy megfogja ezt a betegséget.

Molnár Gusztáv 2023-ban megjárta a komlói Leo Amici 2002 Rehabilitációs Központot, és kedden újra bevonul egy rehabilitációs intézménybe. Hangsúlyozta, ha nem hozta volna meg ezt a döntést, és

ha most nem megy be az elvonóra, vagy meghal, vagy az utcára kerül.

A színész felidézte, hogy korábban is előfordult már, hogy mentőt kellett hívni hozzá, mert ittas állapotban összetörte magát, ugyanakkor mint mondja, egy ideig minden fontosabb volt a gyógyulásnál, sőt, sokáig azzal sem volt tisztában, hogy alkoholproblémája van.

Arra is rájött, hogy sosem tudta irányítani az alkoholfogyasztást. Molnár Gusztáv elmesélte, hogy 14 éves korában ivott először, és már akkor ájulásig.

Az egész felnőttéletem arról szól, hogy nekem ezzel problémám van

– jegyezte meg a színész.

Az utolsó pillanatig hitte, hogy meg tudja oldani a problémát

Molnár Gusztáv szerinte azért indulhatott el újra a lejtőn és köthetett ki a Corvinnál a földön, mert nem mert megint segítséget kérni, és mert az utolsó pillanatig hitte, hogy meg fogja tudni oldani a problémát. Újra elkezdett hazudni is, többek közt a médiában a felépüléséről, mert bízott abban, hogy sikerülni fog kimásznia ebből. Emellett saját magának is hazudott, és azt mondogatta „hogy ez nem annyira durva, mint korábban volt”.

A színész elmondta, hogy az elmúlt 3 hónapban veszítette el a teljes önkontrollt. Nem voltak reális tervei, és „minden hülyeségbe belefogott”, és minden fontosabb lett, mint a felépülés, ugyanakkor megjegyezte, hogy valamiből meg kellett élnie, azért is kezdett bele például a kertészkedésbe vagy a bútorépítésbe is.

Molnár Gusztáv azt is kihangsúlyozta, hogy az alapszükségletei is hiányoztak, mivel egy garzont sem tudott kibérelni, pedig mint mondta, próbált pénzt keresni, de nem jött össze, csak annyi, hogy egyik napról a másikra éljen. Végül pedig természetesen alkoholra is költött,

napi másfél, két liter töményet ivott meg, és néha azt sem tudta, hogy oldotta meg ennek a finanszírozását.

Mint mondta, eljutott egy olyan pontra, hogy fogalma sem volt, hogy hogyan tovább, és képtelen egyedül kilábalni ebből. Ezután önként vonul be a SOTE-ra, ahol 11 napot töltött. Mint megjegyezte, itt megerősödött, lettek tervei és egy munkalehetőség is bejött. Ugyanakkor, ahogy kijött az osztályról, aznap máris visszaesett.

„Sajnálom, anya, nem akartam megszületni”

Molnár Gusztáv elmesélte, hogy ő is alkoholista szülő gyermeke, és most ezt teszi a saját fiával is. Bár a műsor elején is kiemelte, hogy 40 éves kor körül szerinte már nem lehet a szülőkre fogni a gondokat, elmondta, hogy az első emléke az édesanyjáról az, hogy az asszony sír, hogy elrontotta az életét, mert megszülte őt, és ő kisfiúként vigasztalta az anyját, és azt mondogatta neki, hogy „sajnálom, anya, nem akartam megszületni, nem akartam elrontani az életedet”.

Szóba került az is, hogy most szerinte nincs olyan rossz állapotban, mint a komlói kezelés előtt. Mint mondta, Komlóra úgy került be, hogy mindent és mindenkit elvesztett, de most nem, most van egy szerelme, barátai, ismerősei, akik segítik. Azt is megjegyezte, hogy nincs olyan rettenetes fizikai állapotban sem, ugyanakkor mentálisan nincs jól. Rendszeresen sírógörcsök törnek rá, és amikor nem iszik alkoholt, akkor rengeteget dohányzik és fogyaszt koffeint. Azt is elmondta, hogy van benne nagyon erős félelem, az elmúlt egy évben is belemenekült mindenbe, nehogy utolérje a lelke.

„Egyszer talán példakép is lehetek”

A következő időszaktól azt várja, hogy megtanul megbékélni saját magával, mert jelenleg azt érzi, hogy nem szereti önmagát. „Amíg nem szeretem saját magam, addig nem fog menni a felépülés” – emelte ki a színész. Molnár Gusztáv hozzátette, hogy még nem hiszi azt el, hogy megérdemli a felépülést és a józan életet, ezért is megy be a rehabilitációs intézménybe. Mint mondta,

abban sem biztos, hogy élni akar, mert nem látja értelmét semminek.

De nem tudja, mit akar, csak abba tud belekapaszkodni, hogy fel kell épülnie. Abban is reménykedik, hogy egyszer talán példakép is lehet.

„Mit kívánjunk neked, Guszti?” – tette fel a kérdést a műsorvezető a beszélgetés zárásaként.

„Hogy találjam meg önmagam, és azt, hogy a kisfiú, aki bennem lakik, vele megtanuljak jól foglalkozni, és bocsásson meg nekem” – fogalmazott a színész.