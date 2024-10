Palkovics László távozik a győri egyetem kuratóriumi elnöki posztjáról

Palkovics László 2022 decembere óta vezette az alapítványt, és néhány hónapja egy interjúban is kifejtette, hogy fontosnak tartja, ha a kuratóriumokat nem kizárólag kormányközeli személyek töltik be. Noha most lemondott, feladatait még október végéig ellátja, hogy az alapítvány működése zavartalan maradjon.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány közleménye továbbá kitért arra is, hogy Palkovics szerint a közéleti szereplők tudományos teljesítményüktől függetlenül politikai viták célpontjává váltak. Mindezek ellenére továbbra is támogatni kívánja az egyetem fejlődését, amelyet az alapítványi modellváltás is elősegített.

A győri egyetemen zajló fejlesztések Palkovics irányítása alatt látványosak voltak: új campusépületek épültek, többek között az ország első tudományos és innovációs parkjának központi épülete. A város lakói is tapasztalhatták az egyetem infrastrukturális fejlődését.

Lemondása egybeesik a kormány által javasolt törvénymódosítással, amely szigorítaná az egyetemi alapítványok kuratóriumi tagságának összeférhetetlenségi szabályait. Bár Palkovics már nem volt miniszter, amikor elnöki tisztségét átvette, döntése gyors válasznak tűnik a módosításra. Tavaly Gulyás Gergely miniszter már bejelentette, hogy a kormány tagjai lemondanak kuratóriumi pozícióikról, amit Szijjártó Péter külügyminiszter is megtett a győri alapítványban betöltött szerepéről.

Palkovics előtt már több kuratóriumi tag, köztük Szijjártó és Dézsi Csaba András, Győr korábbi polgármestere is távozott. A Telex értesülései szerint Dézsi lemondását Palkovics erősítette meg, és valószínűsíthető, hogy Győr új polgármestere, Pintér Bence sem fog csatlakozni a kuratóriumhoz.