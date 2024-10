Törvénymódosítást kezdeményez a Párbeszéd a hústermelés etikátlan reklámozásának megakadályozására

A Párbeszéd-Zöldek párt javaslatot nyújtott be a fogyasztóvédelmi és reklámszabályozás módosítására annak érdekében, hogy megszüntessék a hústermelés etikátlan reklámozását – jelentette be a párt társelnöke, Szabó Rebeka, egy online is követhető szerdai sajtótájékoztatón.