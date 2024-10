Mint írtuk, péntek este Alsónémediben súlyos autóbaleset érte a Jóban Rosszban sorozat egyik színésznőjét, Sallai Nórát és ötéves kisfiát. Egy családi látogatásról tartottak hazafelé, mikor egy száguldó BMW csapódott nekik a Haraszti útnál, aminek következtében a színésznő autója felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai alá szorultak.

A súlyos autóbalesetnek egy 15 éves lány is szemtanúja volt, aki azonnal a felborult autóhoz sietett, és a többi szemtanúval együtt a mentők utasításai szerint megkezdte az elsősegélynyújtást.

Sallai Nóra állapota jelenleg válságos, úgy tudni, eszméletlenül fekszik az intenzív osztályon és sürgősen vérre van szüksége. Kollégái arra kértek mindenkit, aki teheti, segítsen irányított véradással a színésznőnek, akire a Blikk szerint a következő napokban műtétek sorozata vár.

A lap több színésszel is beszélt a balesettel kapcsolatban. Kiss Ernő Zsolt, Sallai egykori sorozatbeli kollégája azt mondta: „Mi is azon vagyunk, hogy minél több embert tudjunk mozgósítani, és ezzel segíteni Nórin. Követjük a híreket és imádkozunk értük.”

Gazdag Tibor színész is közölte, hogy természetesen segít a szeretett kollégájának, ez nem is kérdés.

– tette hozzá.

Kárpáti Rebeka, a Játékszín munkatársa is közölte, hogy az igazgatójuk, Bank Tamás küldött hétfő délután egy felhívást, melyben minden színházban játszó kollégát arra kért, hogy segítsen, és ha tud, adjon vért. Akkor még ők sem tudták, hogy Nóráról van szó.

Sajnos én a betegségem miatt nem tudok adni, de aki csak tud, azt arra kérem, hogy adjon vért, mert most Nóri élete a tét, össze kell fognunk érte! Én is közzétettem a felhívást, és hálás vagyok a követőimnek, nagyon sokan jeleztek vissza, hogy megteszik. A Játékszín művészei is adnak vért Nórinak