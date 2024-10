Csonka András újabb részleteket osztott meg Sallai Nóra állapotáról Bochkor Gábor műsorában szerda reggel. A Jóban Rosszban színésznőjének sürgősen vérre van szüksége, a szakma az életéért imádkozik.

Úgy tudom, hogy nem javult a helyzet, sőt, a válságos állapot fennáll. Aki nem tud vért adni, az is küldjön energiát, és imádkozzon hite szerint értük. Elképesztő, ahogy az ember belegondol: mész haza, és egy pillanat alatt összeomlik az életed, megváltozik körülötted minden, és az életedért küzdenek, meg a gyereked életéért, hihetetlen az egész

– fogalmazott a színész a műsorban a Story beszámolója szerint.

Csonka András azt is elmondta: bár nem ismeri személyesen Sallai Nórát, de amikor Szente Vajk felhívta őt, hogy ossza meg ő is a nagy követőtáborral rendelkező közösségi oldalain az információt Nóráékról, azonnal cselekedett.

„Én is olvastam az internetes újságokban a szörnyű balesetet, de eleinte nem tudtam, kiről van szó. Sokan hozzám kötik, hogy megosztottam a nevüket, de ez egy láncolat volt. Engem Szente Vajk hívott fel és kért meg, osszam meg ezt a posztot. Nem tudom, honnan indult, de elképesztő volt megtapasztalni, hogy a szakma egy emberként ugrott, ahogy egyébként szokott is ilyen helyzetekben” – mondta a színész, hozzátéve, hogy Tompos Kátyánál is tapasztalták ezt legutóbb.

Mint írtuk, műtétek sorozata vár Sallai Nórára, a Jóban Rosszban színésznőjére, aki múlt pénteken szenvedett balesetet Alsónémediben ötéves fiával együtt. Egyelőre azonban vérre van szüksége, a szakma a színésznő életéért imádkozik. Állapota jelenleg válságos, úgy tudni, eszméletlenül fekszik az intenzív osztályon. Szerdán a Westendben, csütörtökön a Duna Plazában várják az önkéntes véradókat vércsoporttól függetlenül.