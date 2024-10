Hatalmas, 4000 milliárd forintos fejlesztési program kezdődhet a MÁV-nál

Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszter-helyettese arról számolt be, hogy a vasútfejlesztéshez a kormány nagy összegű hitelt szeretne felvenni az Európai Fejlesztési Banktól. Elmondása szerint az, hogy a vasútról ennyi szó esik a közbeszédben, egyszerre áldás és átok, és szerinte is fejlesztésekre szorul az ipar ezen területe.

Emellett azonban kiemelte, hogy eddig a közúti közlekedés fejlesztése volt a cél, amelyben szerinte európai szintre emelkedett Magyarország, a kötöttpályás közlekedés aszimmetriája pedig az eddigi elhanyagolásából ered. Ahogy a Vg írja, a miniszter-helyettes szerint ez mostanában változik, a fejlesztésekre pedig megvan az akarat, azonban nincs meg a megfelelő összetételű forrás, amit az uniós pénzek visszatartására vezet vissza.

Hozzátette: a Lázár János által augusztusban ismertetett közlekedési akcióterv megvalósításához nemsokára érkeznek a pénzek,

ugyanis a kormány már beadta az Európai Beruházási Bankhoz a hitelkérvényt, amely átfogó fejlesztésekre allokálna 10 milliárd eurót (vagyis átszámítva nagyjából 4000 milliárd forintot).

Az akcióterv első szakaszában 2000 kilométer pályát újítanának meg, 119 kilométeren eltörölnék a lassújeleket, valamint a forgalomirányítást is korszerűsítenék. Csepreghy Nándor azt is elárulta, hogy új járműveket is szerez be a MÁV, főként használt nyugati kocsikat. Emellett szerinte a vármegye- és országbérletek is beváltak, hisz nőtt a vonattal közlekedők száma.

A MÁV januári MÁV Személyszállítási Zrt.-vé alakulása során a jobb összehangolásra fognak figyelni, ami a vasúti, személyszállító, és az ezeket szolgáltató feladatokat fogja össze. A miniszter-helyettes azt is kijelentette, hogy az integráció a hatékonyságot célzott növelni, nem a létszámot csökkenteni.