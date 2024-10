Ezek Hosszú Katinka kedvenc ételei, a világbajnok úszó kislánya is szeret nassolni

Hosszú Katinkával kötött együttműködést Magyarország vezető online élelmiszeráruháza, a Kifli.hu. A háromszoros olimpiai bajnok úszó mint friss anyuka áll a kampány középpontjában, aki megosztja tapasztalatait arról, hogyan segíti őt a cég a mindennapokban. Az úszósztár elkötelezett az egészséges életmód iránt, amit édesanyaként különösen fontosnak tart, ezért amellett, hogy bemutatja a kedvenc termékeit, azt is elárulja, milyen módszerekkel tartja magát fitten édesanyaként.

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok magyar úszó. Az első olyan versenyző, aki egy időben tartotta a világcsúcsot mind az öt vegyesúszó számban. Mára azonban egy másik fronton, édesanyaként is igyekszik kiválóan teljesíteni, ezért nagyon fontos számára az egészséges életmód és a friss, minőségi alapanyagok.

Ezért is örült, amikor a Kifli.hu-val úgy döntöttek, közös kampányon keresztül mutatják be a kedvenc termékeit, különösen a baba- és gyermekbarát élelmiszereket, friss zöldségeket és egészséges nassolnivalókat. Katinka az együttműködés keretein belül azt is elárulja, milyen tapasztalatokat gyűjtött eddig az anyasággal kapcsolatban és, hogy milyen módszerekkel igyekszik fitten tartani magát.

Anyaként most egy új kihívással szembesülök, és az időgazdálkodás még fontosabbá vált. A Kifli.hu olyan praktikus megoldásokat kínál, amelyek nemcsak időt spórolnak, de segítenek abban is, hogy én és a családom egészséges, friss alapanyagokhoz jusson. Számomra különösen fontos, hogy a gyerekem is olyan ételeket fogyasszon, amelyek valóban jót tesznek neki

– mondta Hosszú Katinka a sajtótájékoztatón, majd hozzátette: már az együttműködés előtt is szívesen használta az online bevásárlóközpontot. „Még a nagymamát is meggyőztem, hogy használja, mert ha valamit elfelejtek, pár perc alatt megrendelem és rövid idő múlva meg is érkezik.”

Ezeket rendeli a leggyakrabban

Az úszó eleinte félt zöldséget és gyümölcsöt rendelni, mert szereti maga kiválasztani és megfogni őket. De egy idő után belátta, hogy Kifli.hu-ról jó minőségű alapanyagokat tud beszerezni. „A zöldségek és a gyümölcsök mindig a listám elején vannak, mert gyakran eszünk salátát, a lányom pedig szereti a gyümölcsöket” – árulta el az úszó, majd hozzátette, hogy a pelenka, a bio bébiételek és a hagyományos háztartási termékek is gyakori elemei a bevásárlólistájának.

Hosszú Katinka és a Kifli.hu együttműködésének célja, hogy inspirálja és támogassa a családokat abban, hogy egészségesebb ételeket válasszanak, amelyek hosszú távon jótékony hatással lesznek rájuk.

Mi a Kifli.hu-nál mindig is hittünk abban, hogy az ételek alapvetően befolyásolják az életminőséget, és Katinkával – aki osztozik ebben a szenvedélyben az egészséges életmód iránt – tökéletes partnerre leltünk. Együtt szeretnénk inspirálni a családokat arra, hogy friss, tápláló ételeket válasszanak, ezáltal rámutatni arra, milyen egyszerű és kifizetődő lehet előtérbe helyezni az egészségüket

– mondta Gabriel Makki, a Kifli.hu ügyvezetője, kiemelve, hogy Katinka nemcsak a sportolók számára példa, hanem az anyák számára is, akik mindent megtesznek, hogy a legjobbat nyújtsák családjuknak.

A Kifli.hu exkluzív kedvezményekkel, gyors házhoz szállítással és prémium termékkínálattal segíti a családokat, hogy az egészséges táplálkozás mindenki számára elérhető legyen.

(Hosszú Katinka 2024 októberében. Fotó: Kifli.hu)