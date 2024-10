Az MSZP-s Somlyódy Csabát is javasolta alpolgármesternek Kőbánya fideszes többségű kerületvezetése. A Momentum önkormányzati képviselője, Stemler Diána szerint pont Somlyódy személye miatt nem voltak hajlandók a választásokon együtt indulni az óbaloldallal, mivel szerintük régóta egyértelmű, hogy a helyi MSZP összejátszik a Fidesszel. A momentumos politikus most nyílt levelet írt a DK-nak, hogy határolódjanak el az MSZP-s Somlyódytól.

Stemler Diána, a Momentum kőbányai képviselője a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a fideszes többségű kerületvezetés MSZP-s alpolgármester kinevezését javasolja a testületnek.

A képviselő bejegyzése szerint a Momentum a 2024-es választásokon nem indult együtt Kőbányán az óbaloldallal, ennek pedig a legfontosabb oka az MSZP-s Somlyódy Csaba volt. A Momentum többször is kérte a partnereket, hogy Somlyódy Csaba ne legyen rajta a közös listán, mivel a szocialista politikusról régóta tudják, hogy együttműködik a Fidesszel.

Erre a mai napon konkrét bizonyítékot is kaptunk: megkaptam a kőbányai önkormányzat alakuló ülésének meghívóját, amiben benne van, hogy a fideszes polgármester felkérte helyettesének a helyi MSZP vezetőjét. Ízlelgessük: a fideszes többségű kerületvezetés MSZP-s alpolgármester kinevezését javasolja a testületnek. Egy fideszes polgármester, három fideszes alpolgármester és egy MSZP-s alpolgármester egy olyan testületben, ahol a Fidesznek többsége van

– olvasható Stemler Diána bejegyzésében.

Az önkormányzati képviselő szerint a legérdekesebb az egészben, hogy a júniusi választások után nincs szükség arra, hogy a Fidesz az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében bárkivel is együttműködjön. „Tizenegy fős fideszes többségnél nincs szüksége sem a DK-ra, sem az MSZP-re, sem másra” – tette hozzá.

Stemler Diána szerint ebből fakadóan Somlyódy Csaba kinevezésének nem lehet más az oka, mint hogy annyira meg van elégedve a Fidesz a kollaboráns MSZP-vel, hogy alpolgármesteri helyet kap az a politikus, akinek a nevét már több kétes üggyel hozta összefüggésbe a sajtó az elmúlt évtizedekben.

Somlyódy Csaba és a helyi MSZP régóta jó kapcsolatban van a kormánypárttal, erről árulkodik az is, ahogy a helyi fidesz az MSZP álciviljeit kifizette. Ezért is határolódott el a Momentum a közös listától, és indultunk önállóan – nem bemocskolva magunk az árulókkal

– fogalmazott a képviselő.

Az idei önkormányzati választáson a 18 mandátumból tizenkettőt a Fidesz, a DK–MSZP–Párbeszéd–LMP négyet, a Momentum és a Mi Hazánk pedig egyet-egyet szerzett.

Nyílt levél a DK-nak

Hangsúlyozta, hogy most itt a lehetőség a DK-nak is, hogy elhatárolódjon a kollaboráns MSZP-től, és ne szavazza meg Somlyódy Csaba alpolgármesterségét, ezért most nyílt levelet juttatott el a párt országos és helyi elnökségéhez, valamint képviselőinek. A levél tartalmát teljes terjedelmében az alábbiakban közöljük.

Tisztelt Demokratikus Koalíció és Gyurcsány Ferenc! Tisztelt Kőbányai DK elnökség! Tisztelt Képviselőtársaim!

A 2024-es önkormányzati választások előtt hosszasan tárgyaltunk a választáson való együttműködésről. Ez – mivel önök az MSZP-vel és a fidesz-kollaboráns Somlyódy Csabával működtek együtt – meghiúsult. Hiába figyelmeztettünk a tárgyalások során többször is, nem hittetek nekünk. Azzal, hogy a fideszes polgármester Somlyódy Csabát alpolgármesternek jelölte, egyértelművé vált, amit már több mint 1 éve mondunk: Somlyódy Csaba nem a Fidesz leváltásáért dolgozik, hanem együttműködik velük.

A kérdés adott: díjazzátok a kollaboránsokat és támogatjátok, hogy a fideszes többség alpolgármestere legyen, akit ti juttattatok a képviselő-testületbe vagy ez már nektek is sok? Elhatárolódtok Somlyódy Csabától és leszavazzátok az alpolgármesteri kinevezését? Vagy esetleg – mint ahogy ezt már sokszor tettétek –, kiálltok mellette és harcostársként tekintetek az árulótokra?

Mi nem csapjuk be a választóinkat és folytatjuk a küzdelmet.Tiszta szívvel, tiszta kézzel.