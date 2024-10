Karsai Péter, a múlt szombaton, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt Karsai Dániel testvére, az Index Konkrétan Rónai Egonnal című, megemlékező műsorában beszélt fivérének jogi küzdelmeiről, arról, hogy folytatható-e mindez az alkotmányjogász nélkül. Karsai Péter testvérének megpróbáltatásait és a betegséghez való hozzáállását is felidézte.

A Konkrétan Rónai Egonnal legújabb – ezúttal megemlékező – adásában a múlt szombaton gyógyíthatatlan ALS-betegségben (amiotrófiás laterálszklerózis) elhunyt Karsai Dániel alkotmányjogászról beszélgetett a műsorvezető és az ügyvéd testvére, Karsai Péter. Az interjúban többek között kiderül, van-e értelme és hogyan lehet az úgynevezett élet végi döntés méltóságáról szóló vitát folytatni Karsai Dániel nélkül.

Sokak emlékezetébe valószínűleg örökre bevésődött az alkotmányjogászként is elismert Karsai Dániel, aki hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 48. évében halt meg. Karsai Dániel két éve szembesült halálos betegségével, és tavaly szeptemberben jelentette be, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, mert szerinte az élet végi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogokba ütközik. Ő maga ugyanakkor többször is hangsúlyozta, hogy súlyos állapota ellenére sem élne az eutanázia lehetőségével.

Testvére az interjúban megerősítette az alkotmányjogász hozzáállását. Karsai Péter hangsúlyozta, hogy Dániel szeretett élni, és szeretett volna hosszan, boldogan élni, egyáltalán nem akart meghalni.

Csak pár száz lájkban bízott eleinte

Karsai Péter elárulta, hogy amikor Karsai Dániel a nyilvánosság elé lépett a harcával, akkor a családdal ők már egy éve tudták, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, és meg fog halni. Azon az estén még átment testvéréhez meccset nézni, és addigra gyakorlatilag felrobbantotta az internetet a téma, miközben Karsai Dániel mindössze pár száz lájkban bízott.

Karsai Péter elárulta, hogy a helyenként ijesztő romlásnak induló fizikai állapot néhány hónapon át tartó depresszióba sodorta a testvérét, ennek ellenére mindvégig humorral és méltósággal kezelte az állapotát.

Teljesen új értelmet nyert, hogy mit jelent a betegséget méltósággal viselni

– összegezte Karsai Péter Dániel hozzáállását, hozzátéve, hogy azért nem volt mindig könnyű beteg, mindig övé volt az utolsó szó.

„Daninak tervei voltak”

A halála előtti napon született Facebook-posztjáról Rónai Egon úgy fogalmazott, hogy „az csalódott, harcos és kemény” bejegyzés volt. Karsai Péter ezt megerősítve elmondta, hogy testvére folyamatosan figyelte, követte a közügyeket, képben volt, „nem csak Vasas- és Fulham-meccseket nézett”.

Karsai Péter szerint testvére rengeteg időt, olykor napokat töltött gondolkodással, főképpen azért, hogy a szavanként diktált posztokkal – amelyekben azért érthető okokból sok volt a visszakérdezés is –, minél gördülékenyebben haladjanak.

Daninak tervei voltak. Szombaton Fulham-meccset akart nézni velem, hétfőn mentünk volna a Mezőkövesd elleni Vasas-mérkőzésre. Megvoltak a jegyeink

– mesélte az alkotmányjogász testvére.

Megalázó bírósági döntés Strasbourgban

Karsai Péter szerint sokat lehetett az őrületes élni akarással és vitalitással rendelkező Dánieltől ellesni, tanulni, többek között a segítségnyújtásról is.

Hozzátette: a bírósági perek elvesztése azonban nagy csalódás jelentett az alkotmányjogásznak. A testvére szerint különösen az volt csalódás számára, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságánál (EJEB) a kiskamara nem tért ki a Dániel által kifogásolt pontokra, a nagykamara pedig indoklás nélkül söpörte le az élet végi döntésről szóló beadványát, mivel tagállami jogkörbe tartozónak ítélték azt.

A téma olyan fajsúlyú, hogy a döntés megalázó volt azoknak, akik Danihoz hasonló cipőben járnak

– mondta a döntésről Karsai Péter.

Folytatható a küzdelem Karsai Dániel nélkül?

Karsai Dánielnek bár fájó volt, hogy a magyar jog és a magyar jogot formáló Fidesz–KDNP hogyan vélekedik az ügyéről, de testvére elmondása szerint soha, még szűk baráti társaságban sem ócsárolta a jobboldalt, főként, hogy elsősorban Strasbourg kaszálta el a törekvéseit.

Karsai Péter arra is kitért, hogy Dánielnek semmi problémája nem volt az álláspontok ütköztetésével, adott esetben például a vallásos meggyőződésből fakadó ellenérzésekkel az eutanázia kérdésével szemben. Az eutanáziáról szóló párbeszédnek mint intézménynek is hatalmas a támogatottsága Karsai Dániel testvére szerint. És bár az alkotmányos jogot követelte magának a halálos betegséggel küzdő Karsai, ő maga még idén szeptember 28-án sem gondolta azt, hogy meghalna.

Imádta az életet minden szegmensében. Rendkívül sok fontos esemény volt az életében, a kis apróságoknak is örült. Nem akart meghalni, sokáig és boldogan aka

– hangsúlyozta a testvére.

Hogy mennyire folytatható Karsai Dániel nélkül a küzdelem, arról a testvére azt mondta, bizonyosan nagyon nehéz lesz, ugyanakkor szerinte Dániel sok csatornát és folyosót megnyitott előttük, ezért nekik már csak „játszani kell az előre megírt kottából”.

Karsai Péter jelenleg egy konferenciát szervez orvosok és pszichológusok bevonásával, így folytatja fivére kezdeményezését. Ehhez a Dániel által megformált kapcsolati tőkét fogja használni. Egyelőre csapat és stratégia nincsen. Nagy terve pallót építeni a két oldal között, vagyis azok között, akik vallásukból, hitükből kifolyólag elutasítják az eutanáziát, és akiknek meggyőződése, hogy ez megoldás lehet.

A beszélgetés végén Karsai Péter megjegyezte:

Dániel tudta, hogy nem lesz ideje befejezni a küzdelmét.

