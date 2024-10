A hét egyik legfontosabb híre az volt, hogy hétfőn elkezdődött az Országgyűlés őszi ülésszaka, Orbán Viktor kormányfő pedig a nyitóbeszédében összefoglalta az elmúlt időszakot, valamint áttekintette a jövő kérdéseit. A miniszterelnök felszólalására az ellenzéki politikusok reagáltak, ami Kövér László és Gyurcsány Ferenc összecsapását hozta.

„Jelentés a Magyar Országgyűlésnek a tavaszi ülésszak óta eltelt időszak eseményeiről és a kormány további terveiről”

– ezzel a címmel jelentkezett napirend előtti felszólalásra Orbán Viktor, aki elsőként az árvízről beszélt: hazánk tíz napon át nehéz helyzetben volt, komoly veszély fenyegette, hirtelen jött egy árhullám, amely súlyos veszteségeket okozott számos közép-európai országban, „nálunk ez lett az évszázad második legnagyobb árvize”. A Duna teljes vonalán védekeztek, ami szervezetten és rendben történt, a bajt sikerült kivédeni. A kormányfő köszönetet mondott a munkálatokban részt vevő önkénteseknek és egyenruhásoknak is.

Ha baj van, a magyarok példásan összefognak, ebből kellene valamit átmenteni a békeidőkre

– jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: a 2013-as árvízzel összevetve az állam hatékonyabb, szervezettebb, és felkészültebb lett. Jól döntöttek, amikor kiegészítették a védelmi vonalakat, 435 milliárd forintot fordítottak árvízvédelmi fejlesztésekre, ebből 150 milliárd a Duna menti védvonalakra ment. Idén kétmillió homokzsákot és 55 ezer tonna homokot használtak fel.

A kormányfő hangsúlyozta, 1400 milliárd forint értékben építettek és újítottak fel óvodákat, iskolákat. Jelenleg 57 tanuszoda, 87 tornaterem, 31 új iskola épül. Megemlítette azt is, hogy augusztus végén átadták az ország legnagyobb iskolai beruházását, a Dunakeszi diáknegyedet. 13 millió tankönyvet juttattak el ingyen a diákokhoz, 1,2 millió diák jut ingyenesen tankönyvhöz, ez 15 milliárd forint kiadásától kíméli meg a családokat. A rászorulók részére ezenfelül 80 ezer ingyenes tanszercsomagot is biztosítottak.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy növekedésünk üteme az Európai Unió átlagának másfélszerese, mögöttünk a franciák, németek, osztrákok is, „de ezzel nem lehetünk elégedettek, még nagyobb teljesítményre lesz szükségünk a jövőben”. GDP-arányosan a beruházásokat illetően a negyedik helyen állunk, ami szép, de itt is az első helyet kellene megcélozni. Továbbra is teljes a foglalkoztatás, „aki dolgozni akar, az talál is magának munkát, és eltarthatja a családját”.

A nyáron a bruttó átlagkereset 636 ezer forintra nőtt, ez 14 százalékos emelkedés tavalyhoz képest, ha ebből levonják az inflációt, akkor 9,4 százalékos a reálbér-növekedés. Tizenkettedik hónapja emelkednek a reálbérek – mutatott rá a kormányfő. „A magyar gazdaságnak rendszeresen halálhírét keltik, de a magyar gazdaság köszöni szépen, jól van, és a következő csaták megvívására készül. Igaz lehet, akinek halálhírét keltik, az sokáig él.”

Az ország pénzügyi helyzete megnyugtatóan stabil, az államadósságot csökkenő pályán tartják, de az 50 százalék alatti szint a cél. A költségvetés hiányát a tavalyi 6,5 százalékról 4,5 százalékra akarják csökkenteni, időarányosan jól állnak.