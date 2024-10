Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei egyre gyakrabban találkozhatnak adathalász üzenetekkel, amelyek hamis földgázszámla-értesítőket tartalmaznak, és a csalók így próbálják megszerezni bankkártyaadataikat. Az ügyfeleknek fontos, hogy figyelmesen ellenőrizzék a kapott értesítőket, mivel a hamis levelek gyakran tartalmaznak hibás adatokat és gyanús hivatkozásokat.

Egyre gyakoribbak az adathalász üzenetek, amelyek nap mint nap érkeznek a postafiókokba. Ezek gyakran fizetési felszólítással vagy szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, és a csalók az érintettek félelmét kihasználva próbálják megszerezni bankkártyaadataikat – írja a 24.hu.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei az utóbbi időben észlelhették,

hogy a csalók általában nem magyar e-mail-címről küldenek online földgázszámla-értesítőket, azzal az ürüggyel, hogy új számla készült.

Ezek a megtévesztő értesítők olyan linkeket tartalmaznak, amelyek a csalók saját weboldalára irányítják az ügyfeleket, hogy ott begyűjthessék bankkártyájuk adatait.

A társaság arra kéri ügyfeleit, hogy alaposan ellenőrizzék a kapott számlaértesítőt, mivel az adathalász levelek könnyen felismerhetők. A hamis e-mailekben szereplő adatok gyakran hibásak, így fontos ellenőrizni, hogy a számla összege összhangban van-e a várható fogyasztással. Továbbá, a levélben gyakoriak a helyesírási hibák és a nem természetes, gépi fordításból származó mondatok.

A csalók általában nem tudják, hogy az adott ügyfél mikor kapja meg a számláját, így ha az értesítés nem a megszokott időben érkezik, az gyanús lehet.

A legfontosabb jel az e-számla-értesítőkben található közvetlen fizetési hivatkozás. Az MVM Next által küldött online gázszámla-értesítők feladója mindig az MVM Next online ügyfélszolgálata (ugyfelszolgalat@online.mvmnext.hu). Érdemes figyelni arra is, hogy a gázszámláknál a „Befizetem bankkártyával” felirat felett a https://mvmnext.hu/foldgaz... kezdetű link jelenik meg.

A kapott elektronikus számlákon minden esetben szerepel az MVM Nextnél nyilvántartott szerződéses folyószámla száma, a számla száma, valamint a szükséges banki adatok (bankszámlaszám, közlemény rovat számsora). A számlát pdf-mellékletként küldik el.

Az MVM Next online ügyfélszolgálati oldalán sosem kérik bankkártyaadatok megadását, ezeket mindig csak a biztonságos banki felületre való átirányítást követően, gázszámlák esetén a CIB bank oldalán kell megadni.

Az adathalász levelek könnyen azonosíthatók, ügyfeleink számára minden szükséges információ elérhető a célzottan létrehozott weboldalon – közölte az MVM Next.