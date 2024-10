Tizenkét évet kapott a rabszolgát tartó szekszárdi férfi

Tizenkét év fegyházbüntetésre ítélt a Szekszárdi Törvényszék emberkereskedelem és kényszermunka miatt egy férfit, aki családtagjaival egy idős embert tartott „házi rabszolgaként” – közölte a törvényszék csütörtökön az MTI-vel.

A szerdán hozott, nem jogerős ítélet szerint

az elsőrendű vádlott férfi élettársa, mint harmadrendű vádlott hat és fél év fegyház-, anyja másodrendű vádlottként öt év börtönbüntetést kapott.

A tényállás szerint a vádlottak 2019-ben kerültek kapcsolatba a 66 éves, könnyen befolyásolható, rossz egészségű sértettel, aki a befolyásuk alá került, és nyugdíjának nagy részét átadta nekik. 2020-ban rábírták arra, hogy költözzön szekszárdi házukba, nyugdíját továbbra is elvették, a pénzt megélhetésükre és szerencsejátékra fordították. Házimunkák elvégzésére utasították, sertések gondozását végeztették vele, és rábírták arra is, hogy Szekszárdon kukákat feltúrva értékek után kutasson, a talált holmi pedig lakóhelyükre szállítsa. Emellett megalázóan bántak vele, sérülést nem okozó módon bántalmazták is.

A bíróság szerint az évek során elvégeztetett házimunka értéke 3,8 millió forint volt, az idős ember folyószámlájáról 3,4 millió forintot vettek le.

A törvényszék a sértett sanyargatásával, kiszolgáltatott helyzetét kihasználva munkavégzésre, illetve munka jellegű tevékenység végzésére rábírással elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka miatt ítélte el a vádlottakat, a férfit kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ügyész három nap gondolkodási időt kért az ítélet tudomásul vételéhez, a vádlottak és védőik felmentést kérve fellebbeztek.