Változás jöhet a lakbérszabályozásban, a fiatalokat segítené a kormány

A kabinet is látja, hogy a lakhatás megoldása jelenleg komoly nehézséget okoz Magyarországon, főleg a fiatalok számára, így az ő helyzetükkel kiemelten foglalkozik a kormány a következő időszakban. Ebbe beletartozik a lakbérek vizsgálata és a lakásépítés gyorsítása, illetve a kollégiumi férőhelyek bővítése. Erre programot is hirdetnek – hangzott el a geszti, kihelyezett Kormányinfón. Összefoglalónk.

A geszti Tisza-kastélyban tartott kihelyezett ülést a héten a kormány, ide hívta össze Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtök délutánra a hazai sajtót, hogy három hét után Kormányinfón adjanak tájékoztatást a döntésekről.

Vitályos Eszter kezdésként hangsúlyozta, régi adósságuk volt hogy a geszti kastély és maga a település visszakapja régi fényét, több mint 20 milliárd forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket.

Gulyás Gergely kifejtette, azt látják, hogy Nyugat-Európa kereskedelmi hidegháborút hirdet, viszont ez Magyarországra nézve veszélyes, a magyar gazdaság exportvezérelt, a kereskedelmi hidegháború elzár minket a piacoktól és befektetési lehetőségektől, pedig új piacokra és fejlett technológiára van szükség a világ minden részéről.

Három új terület

A kormány a gazdasági semlegesség válaszát adja a jelenlegi helyzetre, ami lehetővé teszi a dinamikusabb és gyorsabb növekedést. A cél az, hogy a magyar gazdaság 3–6 százalék között növekedjen, ha ezt elérik, az önmagában is jó hatással van a fizetésekre és a költségvetési bevételekre. Ezt konkrét programok is segíteni fogják: munkáshitel, tőkejuttatás a kkv-knak, duplájára emelt családi adókedvezmény 2026. január elsejéig.

Most további három területet határoztak meg:

megfizethető lakhatás,

gyors béremelés elérése,

méretugrás a kis- és közepes vállalkozásoknál.

Gulyás Gergely elmondta, különösen a fiatalok számára, a lakhatás biztosítása komoly nehézséget jelent, ezért programot hirdetnek kollégiumi férőhelyekre bővítésére és a fiatalok lakhatásának javítására. Erre Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kapott felkérést, meg kell vizsgálnia a lakbérszabályozásra vonatkozó nemzetközi gyakorlatokat, beleértve az Airbnb-t. Benne lesz a csomagban a lakásépítés gyorsítása is.

A miniszter a béremelésekről leszögezte: egy biztos, szeretnék, ha a munkaadók és a munkavállalók többéves bérmegállapodást kötnének, ami lehetővé teszi a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint ezek hatásaként az átlagbér gyors emelését.

A kkv-knál a következő két évben szeretnék a nagyságrendi előrelépés lehetőségét biztosítani, a tőkejuttatás mellett további ösztönzők jönnek majd, a következő 2–3 hétben dolgozzák ki ezeket. Október végéig kidolgozzák a részletes szabályokat.

Mi lesz az Airbnb-vel?

Gulyás Gergely később kérdésre válaszolva az Airbnb-kkel kapcsolatban úgy fogalmazott, korlátozásról még nem döntöttek, felmérték a nemzetközi gyakorlatot, ami a teljes szabadságtól a teljes tiltásig terjed. Gulyás Gergely hangsúlyozta, tulajdonjogi és alkotmányossági kérdések is felmerülnek, alaposan megfontolt döntésre van szükség.

Orbán Balázs ügye le van zárva

Gulyás Gergely a Kormányinfón kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: szerinte Orbán Balázs félreérthetően fogalmazott 1956-tal kapcsolatban, de Magyarország a NATO tagja, eddig is eleget tettek a szövetségesi kötelezettségeknek, és ezután is eleget fognak tenni. Azt ízléstelennek és cinikusnak tartja, hogy azoknak az országoknak a nagykövetei próbálnak történelmi vitába keveredni, amelyek semmit nem tettek 1956-ban, amikor vérbe fojtották a magyar szabadságharcot. A politikai igazgató ügyével kapcsolatban a miniszter leszögezte: „Le van zárva az ügy a részünkről.” Később azt is megerősítette a táracvezető, hogy Orbán Balázs továbbra is marad a kormányfő politikai igazgatója. Gulyás egyébként azt is cáfolta, hogy a kormány „mérte volna” az Orbán-ügy lecsapódását.

Jöhet újabb migrációs hullám?

A libanoni helyzettel kapcsolatban Gulyás Gergely kiemelte, a kormány minden Libanonban tartózkodó magyar állampolgárt arra kér, hogy hagyja el az országot és regisztráljon a konzuli védelembe. „Ha nem muszáj ott lenni, akkor magyar ott ne tartózkodjon.” A miniszter szerint migrációs nyomást eredményezhet a közel-keleti konfliktus, még akkor is, ha nem közvetlenül érinti a kontinensünket. „Bármilyen migrációs nyomás van a világban, Európának az kockázatot jelent.”

(Borítókép: Gulyás Gergely és Vitályos Eszter Geszten 2024. október 3-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)