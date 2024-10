Már minimum 20 órát késik a Wizz Air Dubajból Budapestre tartó járata

Újabb járatkésések merültek fel a Wizz Airnél, a Dubajból Budapestre tartó járatukkal történtek fennakadások – közölte az Indexszel egyik olvasónk.

A Wizz Air W62498-as számú járata eredetileg magyar idő szerint csütörtök hajnalban, 1 óra 20 perckor szállt volna le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, azonban az utasoknak már szerda este 6 óra körül jelezték, hogy az érkezési időt hajnali 5 óra 20 percre módosították, végül pedig törölték a járatot.

Elszállásolásról gondoskodtak, ez helyi idő szerint éjszaka meg is történt, és az érintetteket az InterContinental hotelben szállásolták el. Ma reggel viszont távozni kényszerültek onnan, a járat indulási ideje nagyon képlékeny és eléggé a távoli jövőbe vész, ugyanis volt már olyan verzió, hogy ma este 21 órára érkezik

– fogalmazott olvasónk. Hozzátette, hogy a legújabb fejlemények szerint a gép csak szombat reggel érkezik meg Budapestre.

A budapesti repülőtér honlapján a járat számára rákeresve még az olvasható, hogy a gép várhatóan csütörtök este 21 órakor érkezik majd meg.

Az ügyben kerestük a Wizz Airt, a légitársaság jelezte, hogy utánajárnak annak, hogy mi történhetett a kérdéses járattal.

A Közel-Keleten zajló háború lehet az oka

Kedd este az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közölte, hogy rakéták érkeztek Iránból Izraelbe. Ekkor egy olvasónk e-mailben jelezte szerkesztőségünknek, hogy egy Budapestről Dohába tartó járatot eltereltek a háború miatt. A repülőgép Egyiptom felé tartott és a Földközi-tenger felett repült. A török légtérben fordult vissza, onnan vette az irányt Egyiptom felé. Mindezt a Flightradar24 oldal is megerősítette.

A közel-keleti konfliktus miatt három Emirates-járat Törökország felett visszafordult, és Budapesten szállt le. A repülőtér azt írta, a gépek Dublinból, Düsseldorfból és Prágából indultak Dubajba, a három gép fedélzetén 1215 utas tartózkodott.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy több légitársaság, köztük a Wizz Air is leállította az Izraelbe tartó járatait. Az indoklás szerint „a térségben eszkalálódó helyzet” az oka.

Rengeteg baki volt nyáron

Idén sokan a saját bőrükön tapasztalták meg, milyen, amikor teljesen váratlanul külföldön ragadnak egy idegen repülőtéren, és a segítség nagyon messze van.

Nyáron arról írtunk, hogy a Gazdasági Versenyhivataltól a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának megsértése miatt a Wizz Air 307 millió forintos bírságot kapott. A légitársaságnak nagy árat kell fizetnie, amiért a hatóság megállapította: a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi kommunikációt folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás lényeges jellemzőiről a vállalat.

Az indoklás szerint azt is elhallgatta a cég, hogy az egyes szolgáltatási csomagjainak részét képező „többletszolgáltatásokat” külön-külön is megvásárolhatják a fogyasztók, ezzel a drágább csomagok irányába terelve a fogyasztókat. Bár a Wizz Air az eljárás alkalmával több vállalást is tett, ezeket a versenytanács – azok kétséges megvalósíthatóságára, illetve a korábbi és folyamatban lévő eljárásokra is tekintettel – nem fogadta el. A Wizz Air később reagált a büntetésre, jelezve, hogy megtámadja a határozatot.

A nemzeti versenyhatóság az eljáráskor feltárta, hogy a légitársaság 2018 novembere és 2024 májusa között elhallgatta – illetve nem időben kommunikálta –, hogy a fogyasztóknak az alapszolgáltatás választása esetén is lehetőségük van egyes további szolgáltatások (Wizz Priority, feladottpoggyász-szolgáltatás) külön-külön történő megvásárlására.

A cég így gyakorlatilag a drágább, az ezeket a szolgáltatásokat alapból tartalmazó csomagok irányába terelte a fogyasztókat. A GVH feltárta emellett, hogy a légitársaság 2019 decemberétől olyan kereskedelmi gyakorlatot folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás tartalmával és korlátaival kapcsolatban, amely sértette a szakmai gondosság követelményét.

