Beindult a főváros: Vitézyék nevet változtattak, a Tiszások ajándékot vittek, Szentkirályi beszólt Magyar Péternek

Cikkünk frissül...

11.52: Déri Tibor szerint óriási hibát követtek el az elmúlt percekben azzal, hogy levették az szmsz módosítását a napirendről.

11.49: Néhány perc után folytatódott az ülés. Az szmsz megszavazásának elnapolásáról döntöttek a képviselők, és kikérik a kormányhivatal álláspontját.

Baranyi Krisztina rámutatott, így nem csak azért jogellenes a közgyűlés működése, mert nincs főpolgármester-helyettes, hanem mert a saját működési szabályzatukat sem tudják elfogadni.

11.30: Az szmsz-ről szóló vita közben képviselői javaslatra szünetet rendelt el Karácsony Gergely.

11.29: A Fidesz részéről Böröcz László azt kérte, hogy a főváros vezetése ne bújjon jogszabályi viták mögé, működjenek demokratikusan. Közben az LMP-s (a frakciót közben átkeresztelték Podmaniczky Mozgalomra) Gál József a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének emelésére tett javaslatot.

11.25: Vitézy Dávid súlyos kudarcnak nevezte, hogy a főpolgármester nem tudott javaslatot tenni a város vezetésére, közös felelősségük a törvényes működés biztosítása, de a főpolgármesteré a jelölés joga.

Vitézy Dávid megköszönte az állatvédelmi központra vonatkozó javaslatának befogadását. Azt is kérte, hogy a közgyűlés kapjon lehetőséget a Budapesti Lakógyűlésen feltett kérdéseknél a beleszólásba. Azt is javasolta, hogy a döntés jogát a fő munkáltatói kérdésekben kapja vissza a közgyűlés, és legyen egy rendszeresen nyilvánossági forma, ahol a városvezetés a sajtó elé áll.

Napirenden a működési szabályzat

11.21: A nyitóbeszédek után a működési szabályzat volt napirenden. Karácsony Gergely kifejtette: a javaslat, amelyet benyújtott, illeszkedik ahhoz a jogos elváráshoz, hogy más típusú közösségi munkát segítsen és bizonyos feladatköröket máshogyan osszanak meg.

Szentkirályi Alexandra felvetette, hogy dolgozzanak többet a képviselők, ezt ők vállalják. A Fidesz javaslata, hogy öt helyett kettő bizottság legyen, ezzel 214 millió forintot spórolnának.

Szentkirályi Alexandra azt is javasolja, hogy legyen újra BudapestInfó és antikorrupciós kutatószoba.

Karácsony Gergely válaszában elmondta, csökkentik a bizottságok számát. Azt nem tartja életszerűnek, hogy szmsz-be foglalják a BudapestInfók megtartását. Az antikorrupciós szobákat technikai kérdésnek tartja, ezt megoldják.

11.15: Döme Zsuzsanna, a Kutyapárt társelnöke azt reméli, hogy az előtte felszólalók szavai nem csak ígéretek maradnak. „Ügyek mentén, a szakmaiság talaján” – jelölte ki az irányt Döme Zsuzsanna, hozzátéve: legyen minden jó.

11.13: Szaniszló Sándor, a DK frakcióvezetője kiemelte, minden partnerrel együtt tudnak és szeretnének működni, akik a közjót szolgálják. A közgyűlést közéleti labornak nevezte, mert itt van minden párt ami 2026-ban érdemben tud a kormányváltásért dolgozni. Szentkirályi Alexandrának azt tanácsolta, menjenek el a kormányhoz, és fejezzék be a főváros évek óta tartó kivéreztetését.

11.10: Barabás Richárd arról beszélt, hogy ez ma Magyarország legmagasabb, érdemi munkát végző, demokratikus testülete, ezért a munkájuk túlmutat Budapesten, meghatározza az egész ország sorsát. A Párbeszéd-Zöldek célja, hogy végrehajtsa Karácsony Gergely programját, szolidáris, zöld, szabad Budapestet szeretnének.

Vitézy Dávid: Egy lengyel bányászváros is látványosabban fejlődik, mint Budapest

11.03: Ezt követően Vitézy Dávid kapott szót, aki először megköszönte, hogy ennyire sokan szavaztak rá. Magas volt a részvétel, mind ő, mind Karácsony Gergely több szavazatot kapott, mint bármely korábbi főpolgármester. Gratulált minden képviselőnek, de azt mondta, a sikeres munkához érteni kell a választók üzeneteit. Bejelentette azt is, hogy Podmaniczky Mozgalom néven folytatja tovább csapatával – vagyis az LMP-vel – Budapesten, ez lesz a frakciójuk neve.

Vitézy Dávid azt mondta: bár a főpolgármester megnyerte a választást, „de összességében többen szavaztak a változásra, a dolgok nem mehetnek tovább úgy, mint eddig”. Azt is mondta, hogy főleg a főváros külső kerületeiből üzenték meg, hogy változás kell Budapesten. Három tanulság van szerinte. A dolgok nem mehetnek úgy tovább, mint eddig – magyarázta.

A változásnak azt kell jelentenie, hogy munkaterápia kezdődik, ez szerinte mindenkire ráfér az elmúlt öt év után. A második tanulság, hogy igenis van értelme programmal indulni, közösen gondolkodni a várossal annak jövőjéről. A harmadik, hogy túl kell látni a belvároson, foglalkozni kell a külső kerületek problémáival is, onnan a legerősebb az üzenet, hogy változás kell a fővárosban.

Vitézy Dávid szerint ma egy lengyel bányászváros is látványosabban fejlődik. A sikerességhez pedig a magyar politika összes rossz beidegződését maguk mögött kell hagyniuk.

A Fidesz ellenzéki szerepre készül

10.59: Szentkirályi Alexandra a Fidesz frakció nevében emlékeztetett: még soha nem fordult elő olyan, hogy nem sikerült megállapodni a főpolgármester-helyettesekről. Hozzátette: örül, hogy részt vehetnek a munkában. Azt mondta, a Fidesz azért fog dolgozni, hogy ne a sötét, hátsó szobákban dőljön el, mi lesz a budapestiek sorsa.

A politikus nehezményezte, hogy őket korábban nem vonták be az egyeztetésekbe, szivárványkoalíciónak nevezte a városvezetőit. Köszöntötte Magyar Pétert is, emlékeztette, hogy 2019-ben Gyurcsány Ferenc jött el az alakulóülésre. „Szép kis csere” – kommentálta.

A frakcióvezető három nagy problémáról beszélt felszólalásában: a közlekedésről, a hajléktalanságról és a lakhatásról. „Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Budapest működjön” – mondta, és megígérte, hogy a Fidesz konstruktív ellenzéki szerepre készül a közgyűlésben.

Új időszámítás kezdődött

10.55: Ordas Eszter, a Tisza Párt frakcióvezetője elmondta: új időszámítás kezdődött, és ők tettre készek, biztos benne, hogy közösen építhetnek egy virágzó Budapestet.

Újak vagyunk itt a közgyűlésben és újak a politikában. Közszolgálatra vállalkoztunk

– fogalmazott Ordas Eszter, hozzátéve: nyitottan várják, kifejezetten ösztönzik a helyi közösségeket arra, hogy napi gyakorlat legyen a közös problémamegoldás. Ügyek mentén, konstruktívan, ám kritikusan kívánnak együtt dolgozni.

A Tisza ajándékkal is készült, Bibó István politikai tízparancsolatát adták a képviselőknek.

10.46: A Fidesz fővárosi vezetője Szentkirályi Alexandra későn nyújtott be javaslatokat a Közgyűléshez. Karácsony Gergely viszont megszavaztatta a közgyűlést, hogy vegyék napirendre a Fidesz frakcióvezetőjének javaslatait is. Karácsony Gergely gesztusát mindenki elfogadta, és a napirendet is.

10.44: A főpolgármester azzal folytatta, a budapestiség lényege a sokszínűség egysége. Azt szeretné, hogy Budapest otthon legyen, egyszerű lakhelyből otthonná váljon, maguknak pedig azt kívánja, hogy ennek a jövőnek az alkotásában megtalálják a felelősségüket.

Karácsony Gergely úgy gondolja, hogy a városfejlesztésben két nagy ellenség van, a még korán és a már késő. Budapest túl sokáig volt a dogmák, a megszokások csapdájában.

A kampány a líra, a kormányzás a próza, prózai évek jönnek

– jelentette ki Karácsony Gergely, hozzátéve: a város kormányzása új hozzáállást igényel tőlük, nem csak azt kell elmondaniuk, hogy mit szeretnének, hanem azt is, hogy hogyan, miből.

Hat frakció lesz a közgyűlésben. A Demokratikus Koalíció, a Fidesz, a Tisza Párt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Párbeszéd, és az LMP. Karácsony Gergely mindenkinek sok sikert kívánt.

10.31: Karácsony Gergely nyitóbeszédében – amelyet Magyar Péter is a helyszínen hallgat – többek között arról beszélt, hogy a felelősséget eltérő mennyiségben porciózták a budapestiek, a legnagyobb felelősség az övé, ennek kötelessége eleget tenni, és egymás kötelességének teljesítését is segíteni kell.

A főpolgármester szerint az átformált asztalt olyanok ülik körül, akiknek van érzéke Budapest szeretete iránt. Helyesnek tartja, ha ragaszkodnak az értékeikhez, elveikhez, de Budapest szeretete összeköti őket.

Karácsony Gergely úgy látja, a kampány után sokan örülnek, bizonytalanok, vagy keserűséget éreznek, de Budapesten a budapestiek vannak hatalmon.

10.16: A Himnusz után Karácsony Gergely főpolgármester és valamennyi fővárosi képviselő esküt tett.

10.12: A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése megemlékezéssel, valamint a Himnusszal indult.

09.50: A Városháza bejáratánál néhány tüntető molinókkal várja az érkezőket, elsősorban a lakhatásra hívják fel a figyelmet, egyikükön a Második Reformkor pólója van.

A június 9-i önkormányzati választásokat követően Karácsony Gergely – két újraszámlálási kör után – végül pár száz szavazattal legyőzte Vitézy Dávidot a főpolgármesteri tisztségért vívott küzdelemben.

Karácsony Gergely tehát megkezdi második főpolgármesteri ciklusát, de közgyűlési többség hiányában folyamatos kompromisszumkényszerben lesz. A közgyűlésben önállóan egyik pártnak sincs többsége, az erőviszonyok:

Fidesz–KDNP – 10 mandátum

Tisza Párt – 10 mandátum

Párbeszéd–DK–MSZP – 7 mandátum

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 3 mandátum

Vitézy Dáviddal Budapestért–LMP – 3 mandátum

A patthelyzet feloldása érdekében az elmúlt időszakban több frakcióvezető is egyeztetett Karácsony Gergellyel, aki a Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel is találkozott. A Tisza két tanácsnokot delegálna, az esélyegyenlőséggel és az akadálymentesítéssel, valamint a transzparenciával foglalkoznának, viszont a fővárosi cégekben nem vállalnak pozíciókat.

Magyar Péter többek között leszögezte, hogy az előző ciklus főpolgármester-helyettesei közül senkit nem támogatnak, viszont Karácsony Gergely ragaszkodott Kiss Ambrus munkájához, akiből hasonló jogkörökkel felruházott főigazgató lett.

Felmerült Vitézy Dávid főpolgármester-helyettessé választása is, de végül Karácsony Gergely bejelentette, hogy az alakulóülésre nem jelöl helyettest, így szavazás sem lesz erről.

Nem tudok békejobbot nyújtani úgy, ha levágják a kezemet

– foglalta össze a kialakult helyzetet a főpolgármester.

A közgyűlés egyébként főpolgármester-helyettes nélkül is működőképes, viszont mulasztásos jogsértés történhet, amelynek a végén akár a kormányhivatal is kijelölhet egy helyettest.

Miről dönthetnek?

Főpolgármester-helyettest a jelenlegi állás szerint ugyan nem tud a közgyűlés választani, ugyanakkor több ügyben is döntés születhet. Megválaszthatják az öt állandó bizottság tisztségviselőit és a tanácsnokokat is.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról a főpolgármester már kedden azt mondta, partner lesz abban, hogy szélesítsék a frakciók és képviselők jogosítványainak körét, a fővárosi képviselők javadalmazását pedig a legmagasabb kerületi képviselői tiszteletdíjakhoz javasolta közelíteni. Karácsony Gergely a módosítás részeként ahhoz hozzájárulna, hogy jogkörei egy részét a bizottságokhoz delegálják, két dologhoz viszont ragaszkodik:

a főpolgármester a két ülés közötti időszakban a jövőben is eljárhat a Fővárosi Önkormányzat nevében. (Azt azonban elfogadja, hogy a két ülés közötti döntéshozatal köre arra szűküljön, ami Tarlós Istvánt is megillette 2019-ben.)

illetve, hogy – bár a fővárosi cégvezetők kinevezése a közgyűlés feladata –, a munkáltatói jogokat továbbra is a főpolgármester gyakorolja.

Karácsony Gergely elfogadhatónak tartotta azt is, hogy az eddigi negyvenhat főről tizenöt főre csökkenjen a főpolgármesterhez kötődő tanácsadók száma.

Ígéretének megfelelően Vitézy Dávid beterjesztette a BKK-rendészet létrehozására vonatkozó javaslatát. A járművek és az utasok biztonsága érdekében a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságot létszámbővítéssel erősítené meg, a járműveken közterület-felügyelők lennének, és létrehoznának egy gyors reagálású kivonulószolgálatot is. Valamennyi közösségi közlekedési eszközt bekameráznák, a BKK-rendészek pedig testkamerát viselnének. A BudapestGo applikációba beépítenének egy segélyhívó és chatfunkciót annak érdekében, hogy ne csupán a járművezetők, hanem az utasok is közvetlenül jelezhessék a BKK-rendészetnek, ha valami nincs rendben a járművön vagy a megállóban.

A Fidesznek és Kutyapártnak is van javaslata

A Kutyapárt a budapesti állatvédelmi intézményrendszer kapacitását, azaz mennyiségi és minőségi szolgáltatásait is bővítené, méghozzá úgy, hogy forrásigényét a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működési támogatásának csökkentésével teremtené elő.

A Transparency International Magyarország, a K-Monitor és az Átlátszó 2019-ben tették közzé az Ez a Minimum! elnevezésű átláthatósági és antikorrupciós intézkedési csomagot. A Fővárosi Önkormányzat – a követelmények 75 százalékának teljesítésével – a vizsgált 29 helyi önkormányzatból a nyolcadik helyet érte el. Annak érdekében, hogy egy éven belül a 90-, a ciklus végére pedig 100 százalékos lehessen a transzparencia,

Kovács Gergely (MKKP) – az antikorrupciós civil szervezetekkel együttműködésben – egy intézkedési tervet készíttetne,

hogy az Ez a Minimum! követelményeinek a Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságai és a költségvetési intézményei teljes körűen meg tudjanak felelni.

A Fidesz frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra átfogó, strukturális változtatásokat nem javasolt, csupán a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság fokozottabb köztéri jelenlétét szorgalmazta – némileg a BKK-rendészet létrehozásának LMP-s indokaival egybevágóan – a BKK járatain tapasztalt közösségellenes utasok megfékezésére, illetve a közterületek biztonságának növelésére. Ennek érdekében egy intézkedési terv kidolgozását kérte a főpolgármestertől. Azt is javasolta, hogy a még 2021-ben, takarékossági okból leszerelt 3000 köztéri szemétgyűjtőt tegyék vissza.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)