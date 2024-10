Több mint háromezer diák jelentkezett eddig ingyenes KRESZ- és egészségügyi tanfolyamra

Szeptember 1-jétől a kormány térítésmentesen biztosítja a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges KRESZ- és az egészségügyi tanfolyamot a középiskolások számára. A gyakorlati oktatás megszervezését viszont egyelőre csak pilot jelleggel, a Honvédelmi Minisztérium segítségével indították el.

Az ingyenes csomag szeptember 24-től érhető el a KRÉTA-rendszerben. A felületen az online KRESZ-, valamint online elsősegélynyújtás-tanfolyam mellé 3-3 vizsgalehetőséget biztosítanak. A csomag része továbbá egy elsősegély-demonstrációs alkalom, amelyet az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) tart az iskolákban.

Maruzsa Zoltán államtitkár elmondása szerint a kísérleti projektben jelenleg több szolnoki középiskola is részt vesz, ahol a diákok 21 honvédségi szakoktatóval és 30 autóval szerezhetnek vezetési rutint. Az államtitkár ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a csomagnak nem része az egészségügyi alkalmassági vizsgálat, és a gyakorlati vezetés döntően továbbra is autósiskoláknál, vagyis piaci áron történik.

A gyakorlati órák ára tehát még mindig a családokra hárul, ami autósiskolától függően óránként (50 perc) akár 8-9 ezer forint vagy ennél drágább is lehet. Így a forgalmi vizsgához kötelező 30 óra költsége meghaladhatja a 200 ezer forintot: ezzel mindenkinek számolnia kell, aki úgy dönt, hogy jelentkezik.

Ki jogosult az ingyenes tanfolyamokra?

Az Eduline szerint a KRÉTA-ban lévő általános szerződési feltételek alapján

a gimnáziumban a 12. osztályos;

a szakgimnáziumban és technikumban a 13. osztályos (6 éves képzés esetén a 14. osztályos);

a szakképző iskolákban a 11. osztályos (4 éves képzés esetén 12. osztályos),

16 évnél idősebb tanulóknak érhető el az eJogsi funkció a KRÉTA-ban. Azok a diákok, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, kizárólag szülői jóváhagyással nyithatják meg a modult.

Hogyan lehet jelentkezni az eJogsira a KRÉTA-ban?

A jelentkezéshez az eJogsi menüpontban

a jelentkezés elindítására kell kattintani,

fontos, hogy minden adat megegyezzen a személyi igazolványban szereplővel,

meg kell tenni a szükséges nyilatkozatokat,

és el kell fogadni az általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót,

u tolsó lépésként pedig véglegesíteni kell a jelentkezést.

Aki még nem töltötte be a 18. életévét, annak szüksége van szülői jóváhagyásra is, amit maga a rendszer is jelez az érintetteknek.

Mennyi idő alatt kell teljesíteni a vizsgát?

A tanfolyamokat a KRÉTA-n keresztül, online lehet elvégezni, amire a jelentkezéstől számítva 12 hónapja van a diákoknak. Az elsősegély-tanfolyam OMSZ által szervezett demonstrációs alkalmára is szintén a KRÉTA-n keresztül lehet jelentkezni. Az első vizsgák valószínűleg novemberben indulnak.

Azoknak, akik sikeres vizsgát tesznek, két évük van megszerezni a forgalmi vizsgát. Ha nem sikerül, akkor újra kell kezdeniük a tanfolyamot, de ekkor már piaci áron.

Lapunk a Belügyminisztériumot e-mailben kérdezte arról, hány középiskolás jelentkezett eddig az ingyenes KRESZ- és egészségügyi oktatásra a KRÉTA-rendszeren keresztül. A tárca azt írta, válaszadásukig 3231 érintett tanuló regisztrált a tanfolyamokra.



(Borítókép: Egy kezdő személygépkocsi-vezető gyakorol oktatója segítségével a Magyar Autóklub Szolgáltató Központ tanpályáján 2019. március 30-án. Fotó: Jászai Csaba / MTI)