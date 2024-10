A tranzitforgalom megerősítése az egyik fontos feltétele annak, hogy Magyarország kulcsállammá váljon a térségben – írta pénteken Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető kijelentette, hogy a magyar versenyképesség növelése érdekében a vasúti áruszállítás nem szenvedhet hátrányt a közúti fuvarozással szemben.

Meghallottuk a vasúttársaságok kérését: a szektor versenyképességi nehézségeinek enyhítése céljából csökkenteni fogjuk a vasúti pályadíjakat. A terv feletti használat során a MÁV ingyenesen fogja biztosítani a pályahasználatot a társaságok számára

– fogalmazott a miniszter, aki a döntés céljának a vasúti árufuvarozás „helyzetbe hozását” nevezte meg, az ugyanis az utóbbi években piaci részesedést veszített a közúti szállítmányozással szemben.

Lázár János közölte, hogy a pályadíjcsökkentés pontos mértékét a MÁV a következő hónapokban dolgozza ki, ami a tárcavezető tájékoztatása szerint érezhető tehercsökkenést eredményez majd. „Európa, de elsősorban Magyarország versenyképességét növelni kell! A közlekedés a feltétele annak, hogy az ipar, a szolgáltatás, és valamennyi szektor versenyképes legyen” – hívta fel a figyelmet posztjában az építési és közlekedési miniszter.

Több ezer milliárd forintos fejlesztési program kezdődhet

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a vasútfejlesztéshez a kormány nagy összegű hitelt szeretne felvenni az Európai Fejlesztési Banktól. Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettese szerint az, hogy a vasútról ennyi szó esik a közbeszédben, egyszerre áldás és átok, és szerinte is fejlesztésekre szorul az ipar ezen területe.

A tárcavezető-helyettes közölte, hogy a Lázár János által augusztusban ismertetett közlekedési akcióterv megvalósításához nemsokára érkeznek a pénzek,

ugyanis a kormány már beadta az Európai Beruházási Bankhoz a hitelkérvényt, amely átfogó fejlesztésekre allokálna 10 milliárd eurót (vagyis átszámítva nagyjából 4000 milliárd forintot).

Az akcióterv első szakaszában 2000 kilométer pályát újítanának meg, 119 kilométeren eltörölnék a lassújeleket, valamint a forgalomirányítást is korszerűsítenék. Csepreghy Nándor azt is elárulta, hogy új járműveket is szerez be a MÁV, főként használt nyugati kocsikat. Emellett szerinte a vármegye- és országbérletek is beváltak, hisz nőtt a vonattal közlekedők száma.