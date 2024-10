Magyar Péter testvérének új lapja leigazolta Kéri Lászlót

Magyar Márton új online lapja, a Kontroll.hu bejelentette, hogy Kéri László politológus is műsorvezetőként csatlakozik. Tovább beszámoltak arról is, hogy Tarr Péter lesz az új sajtóorgánum főszerkesztője, és Gulyás Balázs is saját műsort kap, Szabadsajtó Klub címmel.