Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban nagyratörő terveket jelentett be: három éven belül ezer eurós minimálbért szeretne elérni kormányával, az átlagjövedelmet pedig 1 millió forintra növelnék. Mindezt azután fogalmazta meg, hogy jóslataik szerint a következő évben akár a 6 százalékot is elérheti a gazdasági növekedés. Magyar Péter szerint azonban Orbán Viktor ígérete teljesíthetetlen, mivel a kormány kiürítette az államkasszát, és már az alapvető kiadásokat is képtelenek fizetni. Orbán Viktor rádiós interjújára a Jobbik Magyarországért Mozgalom is reagált.