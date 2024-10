MÁV-vezérigazgató: A vállalatnak felelősséget kell vállalnia az eddigi mulasztásokért

A MÁV-nak is kellemetlen a rengeteg késés, ezért a vállalat nagyon komoly változásokra készül – jelentette be Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató. Elmondása szerint a vállalat a járműbeszerzések mellett a járműpark karbantartásával próbálja biztosítani a szolgáltatások működését, de a pályainfrastruktúra felújítása is jelentős célja a MÁV-nak.