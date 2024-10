Friss hírek érkeztek Sallai Nóráról, a Jóban Rosszban színésznőjéről, aki pénteken szenvedett balesetet Alsónémediben, ötéves fiával együtt. A színésznőnek a baleset következtében vérre volt szüksége, ezért kollégái felhívást intéztek a közösségi médiában, hogy aki teheti, menjen el vért adni. Az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese most arról beszélt, hogy a felhívás sikeres volt, rengetegen adtak vért, ugyanakkor a színésznőnek feltehetőleg még sok vérkészítményre lesz szüksége a jövőben is.

Mint arról beszámoltunk, péntek este Alsónémediben súlyos autóbaleset érte a Jóban Rosszban című sorozat egyik színésznőjét, Sallai Nórát és ötéves kisfiát.

Egy családi látogatásról tartottak hazafelé, mikor egy száguldó BMW csapódott nekik a Haraszti útnál, aminek következtében a színésznő autója felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai alá szorultak.

Sallai Nóra állapota jelenleg válságos, úgy tudni, eszméletlenül fekszik az intenzív osztályon, és sürgősen vérre van szüksége. Hétfőn délután több színész – köztük Csonka András és Csifó Dorina – is megosztotta a Facebookon, hogy Sallai Nórának sürgős véradási segítségre van szüksége.

„A véradás Nóra számára életmentő lehet, ezért hálásan köszönjük mindenki segítségét és támogatását, vércsoporttól függetlenül” – fogalmaztak a posztban.

Csonka András szerda reggel a Retro Rádióban is megszólalt, és elmondta, hogy a válságos állapot jelenleg is fennáll. „Úgy tudom, hogy nem javult a helyzet, sőt a válságos állapot fennáll. Aki nem tud vért adni, az is küldjön energiát, és imádkozzon hite szerint értük” – fogalmazott a színész.

A story.hu-nak Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese elmondta, hogy a felhívás elérte a célját, mivel sokkal többen mentek el vért adni, mint amennyire a színésznőnek eddig szüksége volt. „De ez nem azt jelenti, hogy a fennmaradó vérkészítmény kárba veszne, csak mást pácienst látunk el vele” – tette hozzá Nagy Sándor.

Állandó kapcsolatban vagyunk a beteget ellátó kórházzal, és a jövőben valószínűleg még sok vérkészítményre lesz szüksége a transzfúzióhoz. Jelenleg naponta nagyjából két-három egységnyi vérigény érkezik be hozzánk az ellátó kórházból, korábban ennél többet is igényeltek, de a beadott pontos mennyiségről nem rendelkezünk információval

– számolt be a főigazgató-helyettes.