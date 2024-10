Akár járványt is okozó komoly szennyeződések lehetnek a csapvízben

Az áradások következtében a folyók vizében számos kórokozó lehet, amely könnyen beszivároghat a fúrt kutakba. Különösen veszélyes ez azok számára, akiknél a kútvíz közvetlenül be van vezetve a házba, mivel így a csapból folyó víz is szennyezetté válhat – írja a Dívány.

Bár az elmúlt évtized legnagyobb árhulláma már levonult, a veszély továbbra is fennáll. A folyók, kilépve medrükből, kórokozók tömegét hordozzák, amelyek komoly kockázatot jelentenek a fúrt kutakat használók számára. Ez különösen igaz itthon, mivel Magyarországon a kutak többsége sekély talajvízre épül, így a kórokozók könnyen bejuthatnak ezekbe a kutakba.

A SYNLAB labordiagnosztikai cég tapasztalatai szerint ilyenkor mikrobiológiai szennyeződések, fekális baktériumok és vírusok is megjelenhetnek a kútvízben. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kutak vizének fertőtlenítése létfontosságú, különben a kórokozók elszaporodhatnak, és akár járványt is okozhatnak. Kiemelten fontos a víz bevizsgálása, különösen akkor, ha a kútvíz a ház vízellátásának része. A szakemberek szerint még akkor is szükséges a vizsgálat, ha a víz víztisztító rendszeren keresztül érkezik. A megnövekedett szennyezés ugyanis túlterhelheti a rendszert, ami ezáltal nem képes megfelelően tisztítani a vizet.

A fertőzött víz nem mindig rendelkezik észlelhető szaggal vagy ízzel, így laboratóriumi vizsgálat nélkül nem deríthető ki, hogy fogyasztásra alkalmas-e.

Ez a probléma nem csupán azokat érinti, akik az árterek közelében élnek. A föld alatti vízmozgások a szennyeződéseket távolabbi kutakba is eljuttathatják. „Az áradások következtében megemelkedik a belvíz szintje és nyomása a talajban, így akár több kilométerre a folyótól is kialakulhatnak belvizes területek” – mondta Póda Tamás, a SYNLAB kereskedelmi és marketingigazgatója.