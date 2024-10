„Meglegyintett a halál szele” – megszólalt a késes taxirablás áldozata

Meglegyintett a halál szele – így emlékezett vissza Damu József taxis a szerdai napra, amikor is egyik utasa két órányi utazás után elrabolta tőle a taxiját. Amikor a férfi hozzányomta a kést – idézte fel, József azt érezte, hogy ha csak egy kicsit is jobban megnyomná, akkor átmenne rajta. Bár a férfi még mindig nincs túl a megrázkódtatáson, a támadás nem vette el a kedvét a munkától, így hamarosan újra taxizni fog.

Halálfélelme volt Damu Józsefnek, a taxisnak, akitől szerdán agresszív utasa késsel rabolta el a munka során használt járművét. Elmondása szerint a mostanihoz foghatót még soha nem élt át – írja a Blikk.

Ahogy arról az Index is beszámolt, a 27 éves L. Antal 2024. október 2-án, nem sokkal éjfél után fuvart rendelt magához egy józsefvárosi kórházhoz. A férfi egy XVIII. kerületi kisbolthoz fuvaroztatta magát, ahol alkoholt lopott magának, majd a taxihoz visszaérve beült a járműbe, és kést szorított a sofőr oldalához.

A sofőrt az anyósülésre kényszerítette, majd a volán mögé ülve a Jég utcához hajtott. Itt felszólította a taxist, hogy adja át pénzét, iratait és telefonját, majd a sofőrt kirakva elhajtott. A férfi később az 5 millió forint értékű taxit 800 ezer forintért eladta egy ismeretlen embernek.

„Sok mindenen keresztül mentem már, de ezúttal azt éreztem, amit még soha” – mesélt a Blikknek Damu József, aki még mindig nem heverte ki a szerdán történteket. Elmondása szerint a sárban, lakott területtől messze botorkált hajnalban, haladt a fény irányába, egészen addig, amíg el nem érte az M5-ös autópályát, ahol segítséget kért.

Meglegyintett a halál szele. Nehezen körülírható érzés. Akkor azt gondoltam, közel állok ahhoz, hogy megöljenek. Hevesen dobogott a szívem, csak a szerencsén múlt az életem. Amikor hátulról megfogta a nyakamat, a bal kezével az ajtó és az ülés között egy kést nyomott hozzám. Úgy éreztem, ha jobban megnyomná, át is menne rajtam. Azt mondta, csináljam azt, amit kér. Megijedtem, és mondtam, hogy bármit odaadok. Az autóra nem gondoltam, de az volt az elsődleges célja

– emlékezett vissza József.

A most kirabolt Damu József legjobb barátja, Nagy Béla is egy hasonló eset miatt került az újságok címoldalára. Ő az a taxis, akinek 2018-ban egy utasa több tucatnyi késszúrással „fizetett” a fuvarért. A sofőr életéért órákig küzdöttek, de azóta már vissza is ült a volán mögé, a tettest pedig elfogták.

„Nagyon régi, szoros barátság, ami összeköt minket, ugyanannál a cégnél is dolgozunk. Az autóját három hónapja vette, az előtte használt járművét pedig éppen én vásároltam meg Józsitól. Most már nemcsak a barátság, hanem a velünk megtörtént sokkoló élmények is összekötnek minket” – fogalmazott a taxis a Blikknek, akinek a támadás nem vette el a kedvét, így folytatni szeretné a taxizást.

A XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai péntek délben Pestszentlőrincen, egy garázssor előtt elfogták a 27 éves L. Antalt. A nyomozók a férfit rablás bűntett és lopás vétség gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd büntetés-végrehajtási intézetbe vitték, mivel egy korábbi börtönbüntetését nem kezdte meg.