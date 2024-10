„Legyetek annyira liberálisok, hogy az én véleményemet is elfogadjátok” – üzent a Pesti Srácok munkatársa

Kroó Zita, a Pesti Srácok munkatársa szerzői oldalán reagált a Karsai Dániellel kapcsolatos kritikákra, amelyek a minap érték őt. A kormányközeli hírportál munkatársa azután került a közösségi média és a sajtó célkeresztjébe, hogy a Pesti TV adásában a nemrég elhunyt Karsai Dánielről sokak által botrányosnak vélt kijelentéseket tett.

Az újságíró friss Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy mielőtt bárki is ítélkezne róla, az nézze meg a teljes videót, majd azt kérte az őt kritizálókat, hogy legyenek annyira liberálisak, hogy az ő véleményét is elfogadják.

Kedves őrjöngők, akik a Karsai Dániel-téma miatt most megölnétek engem. Nézzétek meg a teljes vlogot, ne csak szalagcímeket olvassatok. Arról szólt ugyanis az, amit mondtam, hogy az életet Isten adja, és ő is veszi el. Tudom, ti ezt másképp látjátok, de legyetek annyira liberálisak, hogy az én véleményemet is elfogadjátok