Szentkirályi Alexandra: Nem irigykedő károgásra van szükség a Városligetben

A Városliget nem irigykedő károgástól, hanem konstruktív építőmunkától lesz jobb, szebb, zöldebb és egészségesebb – mondta Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán szombaton közzétett videóban. A Fidesz budapesti elnöke felidézte, hogy Karácsony Gergely főtájépítésze szerint a Városliget „gonosz terv és amúgy is hülyeség”.

Mint írtuk, Bardóczi Sándor tájépítész az új Nemzeti Galéria építéséről – amelyet Szentkirályi Alexandra szavai szerint épp nemrég a világ legjobb turisztikai fejlesztésének választottak – úgy fogalmazott, hogy „hülyeségre mindig van pénz” és amúgy is „gonosz terv ez”.

A frakcióvezető megjegyezte, hogy a Városliget pár napja újabb háromezer négyzetméter zöldfelülettel gazdagodott, emellett idén megújult a KRESZ park is. Hamarosan elindul a Magyar Zene Háza mögötti zöldfelület fejlesztése, valamint megkezdődik az új Nemzeti Galéria építése is, „ami tovább fogja gazdagítani a Liget eddig is színes kulturális életét” – sorolta a fideszes politikus.

Kiemelte, a folyamatos zöldítés és modernizálás nemcsak a park látogatóinak kedvez, de „komoly befektetés” is Budapest jövőjébe.

Az új Nemzeti Galéria a Pritzker-díjas japán SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates) építésziroda tervei alapján épülhet fel a Liget Budapest Projekt keretében, az egykori Petőfi Csarnok helyén. Az új múzeum tervezőit nemzetközi építészeti tervpályázaton választották ki. A nyertes terv szerint a japán építészek egy környezetbe illeszkedő, interaktív és emberközeli, ugyanakkor 21. századi, korszerű épületet álmodtak a Városligetbe.