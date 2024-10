A Gyermekvasúton is karbantartást végeznek

Október első felében a Gyermekvasút teljes vonalán nagygépes vágányszabályozást végeznek egy speciális osztrák keskeny nyomközű vasúti géplánccal, ami egy aláverő gépből és egy ágyazatrendező gépből áll. A munkagépek naponta 1000-1200 méteres vágányhosszt haladnak, a nyíltvonali szakaszokon kívül az állomásokon is minden vágányon és a váltókon dolgoznak a speciális sárga járművek – írja a MÁV.

A Gyermekvasúton ez az osztrák géplánc 2019-ben fordult meg először, de akkor csak a vonal felső részére, egy 4 kilométeres szakaszra jutott el – most viszont a teljes vonalon elvégezheti a karbantartást, ezáltal a szerelvények futása is egyenletesebb lesz az erdei sínpáron – közölte a vasúttársaság. A nyáron és szeptemberben is éjszakánként – a vonatforgalom zavarása nélkül – már előkészítő munkálatokat végeztek, például talpfacserét, zúzottkő-pótlást – emlékeztettek.

Hamarosan, még ősszel a Konkoly-Thege Miklós úti vasúti átjáró felújítását is elvégzik, úgynevezett gumielemes burkolati rendszerrel közlésük szerint kényelmesebb és biztonságosabb átkelést biztosítanak.

Forgalmi változások

Október második hetében a vonatok alsó végállomása mindig Hűvösvölgy marad, de a munkagépek haladásának megfelelően a felső végállomás többször változik: 8-án (kedden) Csillebércig, 9-én (szerdán) Virágvölgyig, 10-én (csütörtökön) és 11-én (pénteken) csak Jánoshegyig közlekednek a vonatok.

Október 15-én (kedden) csak Hűvösvölgy és Szépjuhászné között lesz vonatközlekedés.

A hétvégi forgalomban nincs változás, a teljes vonalon, Hűvösvölgy és Széchenyihegy között járnak a vonatok.

Mikor a Gyermekvasút nem a teljes vonalon közlekedik, az épp aktuális kiindulási állomásokat a BKK járataival vagy rövidebb sétával lehet megközelíteni. Hétfőnként, ahogy ilyenkor szokott, nem közlekednek a vonatok – ismertették.