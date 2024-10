Az elemzők szerint a tegnapi tüntetés túl hosszú volt, és nem szerencsés Hitler-idézettel indítani

Szombaton az MTVA Kunigunda útjai székháza elé szervezett tüntetést a Tisza Párt. Magyar Péter előzetesen elmondta, hogy szeretné a közszolgálati csatornán élőben felolvasni a 16 pontos követelését. Az épületbe ugyan bejutott, de bent már azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs joga belépni a székházba, az MTVA viszont beszámol az eseményről.

A tüntetésen többek között felszólalt a Kétfarkú Kutya Párthoz tartozó Bruti, a független parlamenti képviselőként tevékenykedő, többször Magyar Pétert is kritizáló Hadházy Ákos, továbbá Nagy Bandó András. A történteknek több érdekes aspektusa is volt, így megkértük Ember Zoltán Leventét, az Iránytű Intézet ügyvezetőjét és elemzőjét, valamint Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét, hogy segítsen nekünk elemezni a látottakat, az ott elhangzottakat.

Miért nem szólaltak fel a Tisza Párt politikusai?

Az eseményen a politikai élet és a közélet számos szereplője megszólalt, azonban a Tisza Pártból az elnökön kívül más politikustól nem hallhattunk beszédet. Magyar Péter mellett egyedül Tarr Zoltán, a párt EP-képviselője lépett színpadra, de a frissen megalakult Fővárosi Közgyűlés egyetlen tiszás képviselője sem állt ki a nyilvánosság elé a mostani tüntetésen.

Ember Zoltán Levente szerint ez nem véletlen. Úgy látja, hogy a Tisza fővárosi politikusainak nem szabad egy ilyen rendezvényen felszólalniuk, ugyanis az elvinné a hangsúlyt a párt kommunikációjából egy olyan irányba, amely nem lenne előnyös.

Magyar Péternek az országos ügyekre kell most fókuszálnia, nem pedig a fővárosi mocsárban való elmerülésre, ugyanis az magával ránthatja a Tisza Pártot is. Az egy olyan mocsár, ami nagyon sok embert el fog temetni

– utalt az Iránytű Intézet politikai elemzője a Fővárosi Közgyűlésben kialakult patthelyzetre, ami miatt szerinte a budapesti politizálás most inkább egy probléma a Tisza Párt számára, mintsem lehetőség arra, hogy a képviselőik megmutassák képességeiket.

Horn Gábor kiemelte, hogy a Tisza Párt továbbra is Magyar Péter egyszemélyes története, de szerinte ez egy tudatos lépés a pártvezető oldaláról.

Egy emberre lehet a mai túl mediatizált világban könnyen és viszonylag kevés erőforrással felépíteni valamit, amire a magyar és a nemzetközi életben egyaránt láthatunk példákat

– tette hozzá Horn Gábor, aki szerint az viszont kérdéses, hogy meddig tartható ez a politikai influenszerség, különösen azért, mert hamarosan lehetséges kormányzó erőként kell(ene) majd feltűnnie a pártelnöknek. Ahhoz azonban önmagán kívül szükség lenne más meghatározó, a hitelességet támogató szereplőkre, különösen szakpolitikai kérdésekben.

„Gondoljunk csak a Medgyessy-jelenségre 2002-ben. Medgyessy és csapata azt tudta elhitetni a szavazókkal, hogy szakmailag kompetensebbek” – fogalmazott a Republikon Intézet vezetője, aki szerint politikai hátországot a következő 17 hónapban Magyar Péter már nem tudni kiépíteni, így egy szakmai hátországra kell hagyatkoznia.

„A Brüsszelbe bekerült képviselők közül pedig valószínűleg még nem mindenki beszédkész, hiszen még a politikai pályájuk legelején járnak”

– fogalmazott finoman Ember Zoltán Levente, majd hozzátette, hogy azt viszont már most egyértelműen láthatjuk, hogy a Tisza Párt próbálkozik bevonni másokat is a kommunikációjába, és kontrollált keretek között egyre többet szerepelnek.

Erre erősített rá Horn Gábor is, aki szerint veszélyes lenne a Tiszának, ha politikailag rosszul, vagy egyáltalán nem felkészült politikusokat állít ki a színpadra.

Tarrt már hallhattuk néhányszor, ő ilyen szempontból egy kis kockázati tényező

– jegyezte meg Horn Gábor.

Hadházy Ákos a KEHI-jelentés bemutatása ellenére színpadra állhatott

Az elmúlt hónapokban komoly szócsatákat vívott a közösségi médián keresztül Magyar Péter és Hadházy Ákos. A viták alapját a 2021-es KEHI-jelentés adja, amely rávilágít arra, hogy milyen kétes szerződéseket kötött a Diákhitel Központ még Magyar Péter vezetése alatt. A független képviselő rávilágított ezekre a problémákra, amely miatt a Tisza elnöke árulónak nevezte, amelyből egy olyan vita robbant ki, hogy még a tüntetés előtti napon, pénteken is üzent egymásnak a két politikus.

Engem az lepett meg legjobban, hogy Hadházy Ákos is színpadra állt, hiszen a közös történetük konfliktusokkal terhelt. Ez valószínűleg egy gesztus volt Magyar Péter részéről, mivel sok kritika érte őt amiatt, hogy bizonyos személyekkel szemben – akik az úgynevezett ó ellenzék tagjai – elég erős jelzőket használ

– összegezte Ember Zoltán Levente.

Horn Gábor úgy látja, hogy Magyar Péternek nagyon jó a korrekciós képessége, emiatt a Hadházy Ákossal való ellentétét felülírja az, hogy egy számukra fontos ügyben közösen álljanak ki. Hadházy Ákos pedig azért kiemelten fontos, mert az ellenzékiek számára egy hitelesítő személy.

„Azt gondolom, hogy Bruti színpadra állítása nem az MKKP felé intézett gesztus, hanem inkább Brutinak szól, aki már kétszer megjárta a közmédiát, és mind a kétszer maradandót alkotott”

– jegyezte meg Horn Gábor, aki szerint a Magyar Péter nem csak abból a szempontból gondolja egyszemélyes műsornak a Tisza politikai akcióit, hogy ő áll mindig színpadra, hanem abból a szempontból is, hogy nem nyit más pártok felé.

„Ha Kovács Gergely lett volna ott a színpadon, az egy más helyzet lett volna, de nem ő volt ott, hanem egy szellemes humorista” – tette hozzá Horn Gábor.

Ez akár egy ó ellenzéki tüntetés is lehetett volna

Az Iránytű Intézet elemzője felhívta arra a figyelmet, hogyha megvizsgáljuk a teljes tüntetést, akkor azt látjuk, hogy jobban hasonlított a mostani tüntetés a korábbi ellenzéki megmozdulásokra, mint az eddigi Magyar Péter-féle rendezvényekre.

„A rendezvény, mind a hosszát, mind a felszólalókat, vagy éppen a strukturálatlanságát tekintve, akár lehetett volna ó ellenzéki tüntetés is”

– összegezte véleményét Ember Zoltán Levente és hozzátette, hogy az egyetlen különbséget a korábbi ellenzéki tüntetésekhez képest Magyar Péter személye és beszéde jelentette.

Horn Gábor elmondta, hogy neki is volt egy ilyen érzése, de ennek lehet részben az is az oka, hogy október elején vagyunk, rossz az idő, és nem a belvárosban, hanem a környezetet illetően inkább ipari, kereskedelmi telepek mellett kellett tüntetni.

Magyar Péterék is beleesnek abba a hibába, hogy a rendezvény túl hosszú, nem tudják abbahagyni. Ez is egy több mint kétórás tünti volt. Valahogy az ellenzéki oldalon lévő politikai szereplők nem tudják elfogadni, hogy elég lenne negyvenperces beszéd. Ebben én is látok egyfajta beleszürkülést a hagyományos ellenzéki akciókba, de még ezzel együtt is jóval sikeresebb, mint mások

– fogalmazta meg a Republikon vezetője, aki hangsúlyozta, hogy nagy különbséget jelent az, hogy rengeteg piros-fehér-zöld zászlós tüntető ment ki, ami biztató lehet a Tisza Párt számára.

Az Iránytű Intézet elemzője szerint különös, hogy az Orbán Balázs idézetére nem koncentráltak jobban, pedig az ilyen szimbolikus térben elkövetett hibákat ki lehetne használni, ezt ráadásul Magyar Péternek is tudnia kellene, mivel 2006-ot követően a Fidesz is a morális és gazdasági válság témájával kampányolt.

Ez egy kihagyott ziccer volt

– tette hozzá Ember Zoltán Levente.

Sikeres volt a tüntetés?

A kritikák ellenére meg kell jegyeznünk, hogy abból a szempontból mindenképpen sikeres volt, hogy rendben, botrány nélkül lezajlott az esemény. A Tisza Párt elnöke meg tudta mutatni egy másik arcát, és tudott gyakorolni gesztusokat, ami egyébként nem jellemző rá

– fogalmazott Ember Zoltán Levente, aki szerint az esemény a Tisza támogatói számára is fontos volt, hiszen június óta nem volt rendezvényük.

Mi is erről beszélgetünk épp, olyan felvetésben, hogy sikeres volt-e Magyar Péter tüntetése vagy sem. Ez pedig egyben rögvest választ is ad a kérdésre. Sikeres volt, mert továbbra is tud tematizálni

– összegezte Horn Gábor, majd hozzátette, hogy a Tisza elnöke szokott arról beszélni, hogy ő a fideszes szavazókhoz is szól, de elsősorban mégis olyan témákat pedzeget, amely az ellenzékieket érdekli.

A Republikon vezetője szerint az is siker a Tisza számára, hogy a köztelevízión is beszámoltak a megmozdulásukról.

„Az, hogy nincs kint százezer ember, az is fontos jelenség, de hát minden csoda elmúlik, vagy legalábbis visszaszorul, de valószínű így sem láthattunk még ekkora tömeget a Kunigunda útján” – tette hozzá Horn Gábor.

Nem szerencsés Hitler idézettel indítani egy beszédet

Magyar Péter beszédét egy idézettel kezdte: „ismételj el egy hazugságot sokszor, és az emberek azt fogják hinni, hogy az az igazság”. A pártelnök szerint ez Adolf Hitler tanácsa a Fidesz propagandájának, amit megfogadtak a kormánypártnál.

Én mindig tartózkodom attól, hogy Orbánékat lefasisztázzák, mert az gondolom, hogy Orbán Viktor és környezete nem fasiszta és nem is náci gondolatokat képvisel. Az idézet mondanivalója a helyén volt, de én nem biztos, hogy egy Hitler-idézettel kezdenék, mert hiteltelenít, hiszen nem csak én gondolom azt, hogy a kormány hitleri szinten lenne

– mondta el Horn Gábor, aki hangsúlyozta, hogy tisztában van azzal, hogy vannak olyan szélsőségesek, akik nem értenek vele egyet, de ők kisebbséget képeznek az ellenzéken belül.

A Republikon vezetője szerint kontraproduktív volt ez az idézet, de legalábbis biztos nem adott hozzá a beszédhez, ő inkább keresett volna egy hasonló tartalmú, de más személytől származó mondatot.

Ezt egy túlzó indításnak gondolom, mert ez azért nem a hitleri világ

– összegezte Horn Gábor.

Az Iránytű Intézet elemzője szerint a beszédeket általában érdemes egy erős felütéssel kezdeni, ezt a feladatot pedig a Tisza elnöke abszolválta ezzel az idézettel. Azt azonban, hogy a mostani jó vagy rossz választás volt a részéről, azt csak az idő fogja eldönteni.

Horn Gábor szerint a tüntetés legfontosabb eleme Magyar Péter 16 pontja volt, amelyeken olyan földhözragadt követelések voltak, amelyeket akár végre is lehet hajtani. A Republikon vezetője kiemelte azt is, hogy Magyar Péter bojkottra szólította fel követőit és hangsúlyozta azok propaganda stílusát. Korábban Magyar Péter az Index újságíróit is propagandistának nevezte, ezzel viszont Horn Gábor nem ért egyet.

„Én egy csipetnyi sóval kezelném azért Magyar Péter kijelentéseit. Én például naponta olvasom az Indexet és egy nagyon fontos információforrásnak tartom. Viszont azt kell mondanom, hogy az M1 híradójával havonta csak egyszer kínzom magamat”

– fogalmazott Horn Gábor, aki ettől függetlenül új dolognak tartja ezt a felhívást.

Ember Zoltán Levente szerint nem fontos mindig újat mondania egy politikai vezetőnek, abban viszont hibázott Magyar Péter, hogy nem fókuszált eléggé azokra a témákra, amelyekkel már hónapok óta foglalkozik. Ennek eredményeképpen az elemző nem is a beszédet tartja a tüntetés legfontosabb pillanatának, hanem azt, hogy Magyar Péter bement, majd kijött az MTVA székházából, mindezt tette úgy, hogy nem fulladt tragikomédiába az akciója, mint a 2018-as tüntetésen Kunhalmi Ágnes és Szél Bernadett legendás ajtónak rohanása.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)