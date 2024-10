Minden Eperjesre költöző család kap egymillió forint támogatást

Úgy tartanák helyben a fiatalokat és csábítanának új családokat a dél-alföldi Eperjesre, hogy a település megtakarításaiból minden, a faluba költöző családnak felajánlanak egymillió forintot. A támogatás a 45. életévüket be nem töltött házasoknak, élettársaknak vagy a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek jár.

Eperjes önkormányzata egymillió forint támogatást ad a településre költöző családoknak, amennyiben rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal és munkahellyel. A településen 3-5 millió forintért már lehet házat venni – írja a Délmagyar.

Eperjes rengeteg változáson ment keresztül az elmúlt ciklusban, több felújításon is túl vannak, megoldották a háziorvosi ellátást és kifizették a település adósságait. A településen a legfontosabb cél azonban, hogy ne csökkenjen a falu lélekszáma.

Szeretnénk a fiataljainkat helyben tartani és új családokat is várunk Eperjesre. A költségvetésünket a sok adósságból sikerült úgy rendbe tennünk az elmúlt öt évben, hogy megtakarításunk is lett. Erre alapozva hozta létre a képviselő-testületünk a letelepedési támogatást, amire évente négy-öt millió forintot fordítanánk. Egymillió forintot adunk azoknak a családoknak, akik Eperjesre költöznének

– mondta Kabai Mátyás, az elöregedő település újraválasztott polgármestere, aki a következő öt évben a kihasználatlan épületeiket is szeretné felújítani.

Tíz évre kell aláírni a szerződést

A polgármester arról is beszélt, hogy Eperjesen kiemelt szerepet kap az idősekről való gondoskodás, de mivel a település hosszú távú jövőjét is szem előtt tartják, ezért szeretnék növelni a lélekszámot. Jelenleg 420-an élnek Eperjesen, közülük 38-an tartoznak a 0–14 éves korúak közé. Öt év alatt pedig majdnem 80 lakost veszítettek el.

A rendelet szerint a támogatás a 45. életévüket be nem töltött házasoknak, élettársaknak vagy a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek jár. Feltétel a magyar állampolgárság. Erkölcsi bizonyítványt kérnek és kereseti igazolás is szükséges, bejelentett munkahellyel. Tíz évre kell aláírni a szerződést, ha korábban elköltöznek, kamatostul kell visszafizetni a pénzt. A támogatást helyben lakó fiatalok és máshonnan érkezők is kérhetik házvásárlásra, új ház építésére, telekvásárlásra vagy felújításra.