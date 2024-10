Cikkünk frissül...

9:05 Rövid szavazási szünet után az alpolgármestereket megválasztották. A levezető elnök ezt követően zárt ülést rendelt el.



Megválasztották a bizottsági tisztviselőket, majd döntöttek Kiss László polgármester és az alpolgármesterek illetményéről.

Kiss havi 1,3 milliót vihet majd haza, ezen felül pedig még 195 ezer forint költségtérítést is kap.

Turgonyi Dániel eddigi momentumos alpolgármester megbízatása megszűnt, végkielégítése három havi tiszteletdíjával egyenértékű, azaz bruttó 3,6 millió forint lesz.



A közgyűlés 9 óra 15-kor véget ért. Óbudát a mai nappal a börtönből irányítják – húzta meg az alakuló ülés egyenlegét Facebook posztjában a kerület korábbi vezetője, Bús Balázs.

8:35 A Fidesz nem vett részt az alpolgármesterek megválasztásában. Lakossági visszajelzések alapján Puskás Péter leszögezte, hogy az elmúlt hónapokban az alpolgármesterek körében megállt a munka, egymásnak tologatták a feladatokat, amennyiben ez továbbra is így történik, kezdeményezni fogják az alpolgármesterek eltávolítását.

Béres András alpolgármester szerint lejárató kampány folyik a kerület ellen. A kialakult közhangulat megváltoztatása érdekében ezért az a célja, hogy növelje a transzparenciát, és kezdeményezte az Átlátszó és a Transparency International által kidolgozott Ez a minimum! programhoz csatlakozást.

Budai Sándor a Kutyapárt részéről, majd Puskás Péter is felemlegette, hogy Béres Andrást 20 évvel ezelőtt letartóztatták adócsalás gyanúja miatt. Ezt az érintett konstruált ügynek nevezve visszautasította.

8:20 Megkezdődött a III. kerületi önkormányzat alakuló ülése. Az SZMSZ szerint a kormányhivatal jogi álláspontjával egyezően a polgármester akadályoztatása esetén a korelnök, ez esetben a DK-s Ujfalvy István vezeti le. Kiss László megválasztott polgármester lapunk információi szerint négy alpolgármester megválasztására tett javaslatot:

Zábó Attila, DK

Burján Ferenc, LMP

Béres András, Párbeszéd

Őri László, MSZP

A képviselő-testület határozatképes, a napirendet elfogadták.



Az önkormányzat épülete előtt kisebb csoport demonstrál, egy molinó kifeszítésével tiltakoznak a Kiss László-féle DK-s korrupció ellen.





Derda Ádám momentumos képviselő napirend előtti felszólalásában elhatárolódott a korrupciótól és az átláthatóság fokozására tett javaslatot.



A képviselő-testület határozatképes, a napirendet elfogadták. A mandátumok bejelentésekor elhangzott, hogy a korábbi polgármester, Bús Balázs a kompenzációs listán szerzett mandátumát Kozma Jánosnak adta át. Kiss László polgármester a fogdán tett esküt. (Az önkormányzati törvény betűje szerint: 63. § A polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá.) A levezető elnök felolvasta Kiss László eskühöz fűzött hosszú levelét, melyben olyan kifejezések szerepeltek, mint diktatórikus rendszer, oligarchák, politikai bebörtönzések, politikai perek. Kiss arról is írt, hogy szerinte a rendszer, amiben élünk szabadság- és esélyegyenlőség-, valamint emberellenes, ezért nem ismeri el a jogaitól megfosztását. (A teljes szövege alul olvasható.)

A levezető elnök a levél felolvasását követően arra kérte a jelen lévő lépviselőket, hogy aki egyetért az írásban foglaltakkal, az tűzze fel az asztalra előkészített fehér szalagot.

Puskás Péter, a Fidesz frakcióvezetője szégyenletesnek tartotta a történteket, azt politikai performance-nak nevezte.

Ezt követően a képviselők letették az esküt.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata alakuló ülésének meghívóját a fogdából szignálta a kerület újraválasztott polgármestere, Kiss László. Mint ismert, a politikus korrupció, azaz vesztegetés elfogadása miatt került előzetes letartóztatásba. A meghívót Bots Dénes jegyző jelenlétében írta alá. A Központi Nyomozó Főügyészség szeptember 16-án további három hónappal meghosszabbította a nyáron elrendelt fogva tartását, így Kiss december 16-áig biztosan akadályoztatva lesz munkája ellátásában.

A korrupciós ügyben korábbi szocialista alpolgármestere, Czeglédy Gergő is előzetes letartóztatásban van, de a városvezetői többség még annak ellenére is megvan, hogy a Momentum kilépett a DK-s Kiss Lászlót támogató koalícióból.

Óbuda polgármesterének védőügyvédje, Zamecsnik Péter korábban azt közölte, hogy az egyik gyanúsított vádalkut kötött a kerületi korrupciós botrányban. Kiss Lászlóra nem csupán munkatársa, hanem barátja és egykori egyetemista társa tehetett vallomást. Az ügyről itt írtunk részletesebben.

Polgármesteri eskü a börtönből

A polgármester az üléssel egy időben fogva tartása helyszínén elmondta a polgármesteri esküt, és ahhoz kiegészítő nyilatkozatot fűzött. A szöveget egy saját kézzel írt magánlevél részeként juttatta el a testületnek, amelyet az alakuló ülésen a levezető elnök változtatás nélkül felolvasott, és Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának kommunikációs osztálya nyilvánosságra hozott. A szöveget változtatás nélkül közöljük:

„Én, dr. Kiss László a Magyar Köztársaság Alkotmányára esküszöm, hogy polgármesterként kizárólag Óbuda-Békásmegyer, Budapest III. Kerület érdeke vezérel. Minden döntésem mozgatója kerületünk polgárainak érdeke.

A Magyar Köztársaság szabad polgáraként esküszöm, hogy minden tettemmel a jelenlegi diktatórikus politikai hatalom lebontásán dolgozom, hogy Hazánk mihamarabb újra szabad választásokon választhasson legitim kormányt.

Oligarchákkal eddig és ezek után sem alkuszom, ezt másoktól is elvárom.

Elutasítom az állami intézményesített keresztényüldözést, és szolidaritást vállalok Iványi Gáborral és más politikai okból üldözött keresztényekkel.

Jelenlegi politikai bebörtönzöttként követelem valamennyi politikai fogoly szabadon bocsátását, a politikai perek előkészítésének befejezését, különösen az Iványi Gábor és hitvalló testvérei elleni eljárásokat.

A Magyar Köztársaság szabad polgáraként kiállok a szabadság és az esélyegyenlőség értékei mellett, elutasítom a jelenlegi emberellenes rendszer uszító politikáját és esküszöm, hogy mindent megteszek a kormányváltásért. Isten engem úgy segéljen!

Miután az ügyészség politikai per előkészítéseként megakadályozott, hogy itt, a képviselő-testület ülésén megválasztott polgármesterként esküt tegyek, kijelentem, hogy jelen eskü szövegét ma elmondtam a testületi ülés megnyitásának pillanatában, korábban pedig az ügyvédem előtt is.

Magamat a kerületem, a III. kerület törvényes polgármesterének tekintem. A jogaimtól való megfosztást nem tekintem jogszerűnek, el nem ismerem.

Kijelentem, hogy korábbi eskünkhöz hű voltam, törvénytelenséget el nem követtem. Jelen eljárás illeszkedik a jelenlegi főpolgármester ellen konstruált, ú.n. 'városháza ügyhöz', a célja a főpolgármester, velem együtt két budai és három pesti kerületi polgármester gyengítése, zsarolhatóvá tétele és esetleges bűntetőjogi felelősségre vonása hamis vallomások és a közvélemény manipulációja által.

Az ügyészségi kiszivárogtatások miatt korábban büntető feljelentést tettem, amelyet áttolva egy hatáskörrel nem rendelkező rendőri szervhez, nem vizsgáltak ki megfelelően.

Jelen események bemutatják, hogy ez az ügy kizárólag politikai, hiszen ügyészségi nyomozati anyagok részletei szivárognak ki és szivárogtak ki politikai fogollyá válásomat követően is.

Ez az ügy egy jogállamban elő sem fordulhatna, ahogyan kimutatható, hogy a – Völner-ügyhöz hasonlóan – itt is a Fidesz bújik meg az ügyészség mögött, arra illetéktelenek kapnak nyomozati anyagokat – és ahogy ott is – itt is csak elbábozzák ennek kivizsgálását.”

(Borítókép: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának alakuló ülése 2024. október 7-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)