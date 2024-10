Meghalt Sallai Nóra balesetben megsérült kisfia

Meghalt a kórházban a Jóban Rosszban egykori színésznőjének, Sallai Nórának a kisfia, miután bő egy hete Alsónémediben a színésznővel együtt súlyos autóbaleset érte őket – írja a Blikk.

A lap azután jutott erre, hogy észrevették,

változott a büntetőeljárás Sallai Nóra drámai karamboljának ügyében.

Míg az előző héten a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közúti baleset gondatlan okozásának bűntette miatti eljárásról beszélt, ez mostanra változott, és már halált okozó baleset ügyében folyik a nyomozás. Ez utóbbit maga a rendőrkapitányság is megerősítette a lapnak.

A Blikk ebből arra következtetett, hogy a balesetben megsérült személyek közül valaki életét vesztette. Mivel a BMW-ben ülő két fiatal a korábbi közlés szerint csupán végtagsérüléseket szenvedett, és állapotuk azóta is stabil, így a másik autóban történhetett tragédia a lap szerint.

Hozzátették: Sallai Nóra, bár válságos állapotban van, de továbbra is küzdenek az életéért, sőt még mindig tart a számára elindított irányított véradás. A halál bekövetkezte ezért csak a színésznő ötéves kisfiára, Bendére vonatkozhat a lap szerint.

A Jóban Rosszban színésznőjét még az intenzíven ápolják

Sallai Nórát azóta is az egyik fővárosi kórház intenzív osztályán ápolják, állapota válságos, az ütközés során ugyanis több igen súlyos sérülést szenvedett, ennek mértéket még az orvosok sem tudták megállapítani.

A színésznőre műtétek sora vár rá az elkövetkező hetekben, ehhez azonban vérre van szükség. Egy héttel ezelőtt országos irányított véradás indult Nóráért, amelyben színészkollégái és a Játékszín is részt vett. Többek között Kakasi Dóra, Jánosi Dávid és Gazdag Tibor is adott vért a színésznőnek, de folyamatosan, az egész országban lehet adományozni a plazmaadó pontokon jelenleg is.

A színésznő számára első körben megfelelő mennyiségű vér érkezett, ám továbbra is szükség van az adományokra, hiszen a tervek szerint az elkövetkező hetekben további operációkra kerül sor.

Bár a műtétek egy részét már elvégezték, a színésznő állapota továbbra is változatlan. „Sajnos még mindig nincs fejlemény Nóri állapotában, de mindenki a legjobbakban bízik. Az orvosok türelemre intik a családot” – mondta a Blikk forrása.