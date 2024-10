Torgyán József kisgazda politikus és volt földművelésügyi miniszter egykori villája egy év után került fel ismét az egyik ingatlanhirdetési portálra, az ingatlant jelenleg 699 millió forintért árulják – vette észre a Pénzcentrum. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Torgyán József 1200 négyzetméteres telken álló, 324 négyzetméteres otthonát 950 millió forintért árulta a politikus özvegye, Torgyánné Cseh Mária egy online hirdetésben. Ez négyzetméterenként 2,9 millió forintos árat jelentett.

A politikus saját elmondása szerint még 2000-ben vásárolta az ingatlant, 50 millió forintért, mivel később jelentős felújításon esett át az épület – az akkoriban ideépített polgári ház egyáltalán nem hasonlít a mostani háromszintes luxusvillára –, ezért 100-120 millió forintra becsülték az értékét.

Az ingatlant jelenleg 699 millió forintért árulják, szemben az egy évvel ezelőtti 950 millió forintos árral. A luxusvilla paraméterei is változtak: míg 2023 augusztusában 324 négyzetméteresként hirdették, mostanra 410 négyzetméterre nőtt az ingatlan, ahogyan a telek mérete is, amelyet a tavalyi 1213 után most 1264 négyzetméteresként hirdetnek.

Buknak rajta

Ez pedig tulajdonképpen 250 millió forintost bukást jelent a jelenlegi tulajdonosnak úgy, hogy az ingatlan alapterülete egy közepes lakás méretével, vagyis kilencven négyzetméterrel növekedett. Azonban ezekre az átalakításokra semmi nem utal a hirdetés szövegében. A jelenleg 410 négyzetméteres ingatlan négyzetméterenkénti ára 1,7 millió forint, amely a tavalyitól ugyan elmarad, de a kerületi, 1,3 millió forintos átlagos négyzetméterárnál jóval magasabb összeg.

Az ingatlanban a hirdetés szerint hat szoba található, négy autó számára fűtött garázs, márványpadló, finn szauna dézsával és borospince is tartozik a villához.