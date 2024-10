Kortársai gazdának nevezték a Horthy-korszak talán legmeghatározóbb politikusát

Bethlen István 1874. október 8-án született a Maros-Torda vármegyei Gernyeszegen, anyai nagyapjának öreg kastélyában. Apai és anyai ágon is ősi erdélyi nemesi családból származott: apja gróf Bethlen István, anyja gróf Teleki Ilona volt. Nővérei közül Klementina 1871-ben, míg Ilona 1872-ben született.

Négyéves korától magántanárok foglalkoztak vele Sámsodon, így aztán már hatévesen írt és olvasott. 1883-ban került a bécsi Teréziánumba. Romsics Ignác, a nagy sikerű Bethlen-életrajz szerzője ezt írta erről az időszakáról:

Bizonyos, hogy a Teréziánumban eltöltött tíz év nemcsak Bethlen eszmei-világnézeti felfogására, hanem jellemére is igen jelentős hatással és befolyással volt. Mértéktartását, visszafogottságát, megfontoltságát és hallgatagságát ugyan szüleitől is örökölhette, de bizonyos, hogy a teréziánumi évek, a hátratett vagy karba font kezekkel végzett séták és a katonai gyakorlatok is ilyen irányban formálták egyéniségét. Elhivatottságtudata, fensőbbségérzete, exkluzív arisztokratizmusa ugyanitt alakulhatott ki benne.