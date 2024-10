Csányi Sándor fia visszavásárolt egy céget, amelyet pár éve eladott az apja

A Gazdasági Versenyhivatal 2023. szeptember 27-én jóváhagyta, hogy a Cragmont Zrt., amely Csányi Attila tulajdonában van, megszerezze az Icon Real Estate Management Kft. irányítását, és ezzel együtt a szavazatok 60 százalékát – írja a Menedzsment Fórum (Mfor).

Bár ezek a cégek talán nem ismertek széles körben, a háttérben két jelentős magyar milliárdos, Csányi Sándor és Nagy György üzleti ügyeiről van szó. Csányi Attila Cragmont nevű cége vásárolta vissza az Icon Real Estate Management Kft.-t, amely korábban Nagy Györgyhöz, Magyarország egyik leggazdagabb emberéhez tartozott. Nagy a Forbes listája szerint a 35. leggazdagabb magyar, 67 milliárd forintos becsült vagyonnal.

Ez az üzleti tranzakció már nem először zajlik le, hiszen 2020-ban a szereplők fordított helyzetben voltak. Akkor Nagy György vásárolta meg az Icon Real Estate Management Kft.-n keresztül a CD Hungary Zrt. ingatlanüzemeltetési üzletágát, amely többek között Csányi Sándorhoz kötődött. Most, négy évvel később Csányi Attila visszaszerezte azt, amit apja egykor eladott.

A két milliárdos, Csányi és Nagy már régóta üzlettársak és barátok. Mindketten nagy futballrajongók: Csányi Sándor a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, míg Nagy György a Vasas Futballklub tulajdonosa.

Az Icon Real Estate Management Kft. bemutatkozása szerint céljuk prémiumkategóriás irodaházak és bevásárlóközpontok professzionális ingatlankezelése. A jövőben a cég többségi tulajdonosa Csányi Attila lesz, átvéve a vállalat irányítását. Az Icon portfóliója magában foglal olyan neves ingatlanokat, mint a MOM Park, a Roosevelt Irodaház, a West End Business Center és az Aquincum Logisztikai Park. Ezek az ingatlanok az OTP Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában állnak, így korábban Nagy György cége kezelte őket, de mostantól Csányi Attila lesz a főirányító.

Az Icon Kft. eredményesen működött az elmúlt években, 2022-ben 6 milliárd forintos forgalmat ért el, amelyből közel 367 millió forint profit keletkezett. Ugyanakkor ez az összeg elenyésző ahhoz képest, amit Csányi Sándor és családja a vagyonkezelő alapítványukon keresztül kezel. A Unity Vagyonkezelő Alapítvány mögött álló vagyon jelentősebb, mint azt korábban feltételezték, és az alapítvány ügyvezetői között Csányi Sándor gyermekei is szerepelnek, akik évtizedekre előre biztosították helyüket.

A család más tagjai is aktívak az üzleti életben. Csányi Gabriella, Csányi Sándor lánya szintén több vállalkozást vezet, és a villányi Csányi Pincészet igazgatóságának tagja. Emellett újabb vállalkozásba is fogott, hiszen 2023 augusztusa óta egy falmászó klubban is résztulajdonos lett.