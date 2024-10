Magyar Márton, Magyar Péter testvére a Diákhitel Zrt. beszállítójától kapta a fizetését

A nemrég sajtóorgánumot alapító Magyar Márton attól a PlanB-től kapta a fizetését fél éven keresztül, amely a Magyar Péter vezette Diákhitel Zrt. beszállítója volt a kifizetések idején. A nyilvánosságra hozott információkra reagált a Tisza Párt és Magyar Márton is.

Magyar Márton, Magyar Péter öccse a PlanB Magyarország Kft. munkatársa volt akkor, amikor a cég a Magyar Péter vezette Diákhitel Zrt. beszállítója volt – tudta meg a Media1, amelynek mindkét fél elismerte az értesülést, egyszersmind közölték, hogy nem látnak semmi furcsát az egybeesésben.

Magyar Márton 2019-től szerepelt az említett PlanB Magyarország Kft. fizetési listáján. A cég neve akkor vetődött fel korábban, amikor az Átlátszó öt évvel ezelőtt nyilvánosságra hozta, hogy az 2019-ben kommunikációs tanácsokat adott Varga Juditnak mintegy 6,4 millió forintért.

Mint arról beszámoltunk, több kérdéses szerződést is vizsgáltak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) emberei a Diákhitel Központ Zrt.-nél, amelyekből kiderült, hogy egyes ajánlattételek esetében nem állt fenn valós verseny, vagy éppen túlárazás történt. Magyar Péter szerint a hivatal vizsgálódása egybeesett azzal, amikor 2020 elején néhány hónapig külön éltek Varga Judittal, miután azonban rendeződött a kapcsolatuk akkori feleségével, lezárták a vizsgálatot „mindenféle megállapítás nélkül”.

A PlanB volt az a cég is, amely – noha mostanra megszűnt – korábban oldalanként 100 ezer forintért cserébe írt tanulmányt, majd 244 ezer forintos diánkénti áron egy előadást is előkészített a Diákhitel Zrt.-nek. A KEHI-jelentést, amely a Diákhitel Központ még Magyar Péter vezetése alatt kötött szerződéseit is érinti, az Átlátszó szerezte meg és tette közzé teljes terjedelmében, tartalmát ebben a cikkünkben foglaltuk össze.

Magyar Márton és a Tisza Párt is reagált

A Media1 megkérdezte Magyar Mártont és a Tisza Párt sajtóosztályán keresztül Magyar Pétert is, nem tartották-e aggályosnak ezt a fajta összefonódást. A párt elismerte, hogy Magyar Márton dolgozott a PlanB-nél. A Tisza Párt sajtóosztálya azt írta a lapnak, hogy a kft. mintegy 6 hónapon át foglalkoztatta Magyar Mártont projektmenedzserként, és ezért havi 300 ezer forint fizetést kapott. Hozzátették, Magyar Márton 2020 februárjában maga mondott fel, de azt nem írták, miért döntött így. Magyar Márton munkájáról azt közölték még, hogy szakemberként piaci megrendelések teljesítésén dolgozott, és munkavégzése alatt nem látott rá a Diákhitel Központnak végzett megbízásra, annak előkészítésében/teljesítésében nem vett részt.

Magyar Márton válaszában azt írta a lapnak, hogy valóban dolgozott a PlanB-nek, és hogy onnan a Covid-járvány kezdete környékén távozott, ő maga mondott fel. Közölte, hogy nem látott bele sem a bátyja, sem a felesége kapcsolódásaiba. Azt is megemlítette, hogy a PlanB előtt pizzafutár volt, így szerinte a kérdés, hogy ezek szerint „NER-pénzből is alapozta-e meg” a Kontroll Média Szolgáltató Kft. nevű új cégét, úgy is feltehető, hogy a fast food függők pénzéből kuporgatta-e össze a mostani projekt forrását. Magyar Márton válaszát azzal zárta: „Várom a további leleplező írásokat a NER-es munkáim kapcsán, ugyanakkor ezeknek az ország szempontjából stratégiailag fontos anyagoknak a legyártásában nem kívánok részt venni.”

Korábban beszámoltunk róla, hogy Magyar Márton megalapította egyszemélyes médiavállalkozását, a Kontroll Média Szolgáltató Kft.-t, amelynek fő tevékenységeként a hírügynökségi munkát jelölték meg. A lap írott, videós és podcast formátumban is közöl anyagokat. Tarr Péter lesz az új sajtóorgánum főszerkesztője, de Gulyás Balázs is saját műsort kap Szabadsajtó Klub címmel. A Magyar Péter testvére által alapított lap sorra jelenti be új munkatársaikat, a legújabb csatlakozó Kéri László politológus, akinek Kéri kérdi címmel indul műsora az új online lap YouTube-csatornáján.