Itt a palackvisszaváltás új helyszíne: a hajléktalanszálló

Arról, hogy egy hajléktalanszállóra is visszaváltó automatát telepíthetnek, a Népszava értesült és számolt be. A lap írása szerint az intézkedés célja a társadalmi problémák enyhítése és a környezetvédelem elősegítése. Hozzátették: a Mohu hosszú távon további melegedőkbe is szeretne automatákat telepíteni, ha a mostani próbálkozás sikeres lesz.

Az új palackvisszaváltási rendszer 2024 júliusában indult el, miután a Mohu 2022-ben megnyerte a hulladékgazdálkodás 35 éves koncessziós jogát. A rendszer bevezetését követően számos nehéz sorsú ember kezdett el palackokat gyűjteni, ami jelentős hatást gyakorolt a közterületekre és az üzletek környékére. Sok esetben hosszú sorok alakultak ki a visszaváltó automatáknál, különösen ott, ahol nagy mennyiségű palackot próbáltak visszaváltani. A helyzet olykor kellemetlenségeket okozott, főként a hosszú várakozási idők és a higiéniai problémák miatt.

A Spar Magyarország is beszámolt nehézségeiről, különösen a kültéri automaták hiánya miatt. Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője elmondta, hogy a kezdeti időszakban a visszaváltó gépek körülbelül 10%-a meghibásodott, de mára sikerült jelentősen csökkenteni ezt az arányt. Az Auchan és a Tesco ezzel szemben pozitívabb tapasztalatokat osztott meg, és úgy tűnik, a kezdeti nehézségek több helyen is rendeződni látszanak.

A Mohu folyamatosan értékeli a visszaváltási rendszer működését, és a jövőben további fejlesztések várhatóak, amelyek még hatékonyabbá tehetik az újrahasznosítást.