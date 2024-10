Ki az a 19 éves magyar képviselő, aki megzavarta Orbán Viktor sajtótájékoztatóját?

Orbán Viktor magyar miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az Európai Parlamentben kedd délután, egy nappal azelőtt, hogy az EP-ben bemutatná a magyar soros elnökség programját. Azonban alig néhány perccel az esemény kezdete után – a nyitóbeszéde közben – megzavarták a kormányfőt.

Mennyiért árulta el a hazát, miniszterelnök úr?

– ezt a kérdést tette fel a már kötcsei pikniken is botrányt okozó Gyekiczki Márton, a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezetének tagja, érdi önkormányzati képviselő.

Gyekiczki ezenkívül azt kérdezte, mennyit kapott Vlagyimir Putyin orosz, valamint Hszi Csin-ping kínai elnöktől, amiért szerinte elárulta Magyarország, valamint az Európai Unió érdekeit. A férfit azonnal leteperték a teremőrök, majd kivezették a sajtótájékoztató helyszínéről, miközben Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját is emlegette, akinek az 1956-os hősökről tett kijelentése keltett hatalmas felháborodást az elmúlt hetekben.

A sajtótájékoztató után következtek az újságírói kérdések (két órán át), amikor is az MTV tudósítója megnevezte az incidens elkövetőjét, a DK-s politikust, és megkérdezte a kormányfőt, mit szól hozzá. Orbán Viktor nevetgélve mondta, otthon is ugyanúgy megy mindennap, mint itt, erre számított az ellenzéktől, de már hozzászokott. A kormányfő mindezek után megjegyezte: „Amikor egy politikus azt mondja egy másiknak, hogy gazember, az a mi kultúránkban azt jelenti, hogy nem értek egyet önnel.”

Gyekiczki Márton azóta saját közösségi oldalán is megosztotta a jelenetet, sőt a borítóképét is erre cserélte le.

Ki az a Gyekiczki Márton?

Gyekiczki Márton neve már ismerősen csenghet azok számára, akik körülbelül egy hónappal ezelőtt követték a kötcsei pikniken történt eseményeket is. Ugyanis amikor a miniszterelnök megérkezett a helyszínre, játékpénzt szórtak rá a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezetének, a Demokratikus Lendületnek a tagjai, akik később kiadott közleményük szerint az ellen tiltakoztak, hogy „a kormány kiárusítja az országot a kínai gigahitellel”.

Közölték azt is, hogy Gyekiczki Márton, a DK fiatal politikusa azért ment Kötcsére, hogy szembesítse ezzel Orbán Viktor, és ezért is szórt pénzt a miniszerelnök elé, mert „az az egy legalább érdekli”. A fiatal politikus ezt követően még Menczer Tamással, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójával is szóváltásba keveredett.

Említésre méltó az is, hogy a kötcsei események után a Magyar Nemzet Gyurcsány pótfiaként írt Gyekiczki Mártonról a DK elnökének júliusi Facebook-bejegyzésére hivatkozva. A lap érdekesnek találta, hogy éppen a fiatalember vádol másokat kiárusítással, mivel „a balliberális képviselő édesapja a privatizáció idején Kuncze Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke volt”.

Azt írták, Gyekiczki Márton édesapja, Gyekiczki András a Bibó István Szakkollégium igazgatója volt, majd többek között az SZDSZ-es Kuncze Gábor és Demszky Gábor mellett is dolgozott. Gyekiczki előbbi mellett a privatizáció hőskorában kabinetvezetőként, utóbbinál irodavezetőként tevékenykedett az úgynevezett Hagyó-időszakban, és a fővárosnál ekkoriban az Állami Számvevőszék alaptalan kifizetéseket talált.

Édesapja elfordult a jobboldaltól

Ezt a cikket követően Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a közösségi oldalán tisztázta a helyzetet. Állítása szerint Gyekiczki András – Márton édesapja – Kövér László egykori legjobb barátja, katonatársa, majd szobatársa volt. „András akkor fordult el barátjától és a jobboldaltól, amikor látta, hogy mi folyik a vele közösen alapított Századvégben, és nem akart cinkos lenni a bűnösök közt. Meg is kapta a »jutalmát« a Fidesztől: tönkretették, besározták, András pedig – ettől valószínűleg nem teljesen függetlenül – ma már nincs közöttünk” – írta. (Gyekiczki András négy évvel ezelőtt halt meg.)

Gyekiczki Márton egyébként az ország legfiatalabb választott önkormányzati képviselője, aki az érdi önkormányzatban dolgozik. A fiatal politikus október elején tájékoztatta Facebook-követőit arról, hogy új fejezet kezdődött Érd és az ő életében, ugyanis letette a képviselői esküjét. „Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy önökért fogok dolgozni. Ez nem kiváltság, hanem szolgálat. Köszönöm, hogy szolgálhatom Önöket, és ígérem, nem fogok csalódást okozni. Hazám engem úgy segéljen” – írta.

Gyekiczki szeptemberben a kötcsei eseményekről a Klubrádióban azt mondta: „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt bennem félelem, de amint megláttam a miniszterelnököt, akkora düh keletkezett bennem, hogy nem gondolkodtam, tudtam, hogy el kell juttatnom hozzá a kötcsei valutát – így nevezem ezt a játékpénzt”. Hozzátette, összenéztek a miniszterelnökkel, aki ismerte az édesapját, Gyekiczki Andrást, bár valószínűleg nem tudja, hogy az ő fiával találkozott Kötcsén.

A beszélgetésben a diákok mobiltelefonjának elvételéről szóló kormányrendelet is szóba került, amiről elmondta, hogy elment a Belügyminisztériumhoz, hogy jelképesen beszedje a mobilokat az ott dolgozóktól – ugyanis a BM felel az oktásért is a kormányban. Ezzel a fiatal politikus megelőzte a Momentumot, amely határozati javaslatot nyújtott be a témában, a parlamentet illetően, és Magyar Pétert is, aki szintén erről posztolt közösségi oldalán.

Gyurcsány Ferenc büszke rá

Időközben Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke is reagált az Európai Parlamentben történtekre. A Facebook-oldalán írta meg, hogy büszke Gyekiczki Mártonra.

„Kövér tőlem elvehette a szót a parlamentben, amikor árulónak neveztem a kormányt, de megmondtuk akkor is, mindig és mindenhol el fogjuk mondani: Magyarországnak ma áruló kormánya van! Büszke vagyok Gyekiczki Marcira, hogy Orbánt ezzel Strasbourgban is szembesítette!” – írta Gyurcsány Ferenc.

Molnár Csaba, a DK EP-képviselője mindeközben azt írta: „Csak hogy ne legyen félreértés: nem az EP biztonsági emberei, hanem Orbán emberei teperték le Gyekiczki Marcit, a DK önkormányzati képviselőjét ma Strasbourgban, az Európai Parlamentben. Mert az EP-ben senkit visznek le a földre amiatt, hogy közbekiabál, akkor sem, ha ezzel megzavar egy sajtótájékoztatót. Csak Orbánnál van ilyen.”

Hozzátette azt is: „A terem előtt Orbán emberei egyébként átadták Marcit az EP biztonsági embereinek, akik azonnal elengedték. Most is itt van Marci velünk. Orbán világa újra bemutatkozott Európában”.

Az Orbán Viktor keddi sajtótájékoztatójáról készült összefoglalónkat itt olvashatja.

(Borítókép: Elvezetik Gyekiczki Mártont Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján az Európai Parlament strasbourgi épületében 2024. október 8-án. Fotó: Yves Herman / Reuters)