A média diszkrét bája: markáns hurrikán tarolja le Magyarországot

Manapság nemcsak a jóérzésű olvasók, hanem a szakma szabályait komolyan vevő újságírók is csak fogják a fejüket, hogy mi mindent akar hangzatos címeivel rálőcsölni a média. Az ilyen címet clickbait (kattintáscsali, kattintásvadász) típusúnak nevezik, amelynek célja messze nem az információátadás, a korrekt tájékoztatás, hanem az, hogy az interneten gyanútlanul böngésző olvasó gondolkodás nélkül rájuk kattintson.

Ennek hátterében a CPC (Cost-Per-Click), vagyis kattintásonkénti költség áll, ami azt az értéket fejezi ki, hogy mennyit fizet a hirdető egy-egy hirdetésre való kattintásért. Ez rendben is van, hiszen ebből él, ebből működik a nem előfizetős, ingyenesen hozzáférhető online média. Igen ám, de lehet kattintást figyelemfelhívó, szellemes címadással, és szemérmetlenül, pofátlanul, sőt átvágósan is generálni. Ez utóbbi címadási gyakorlatnak sajnos vannak egészen extrém példái is.

Már látszik a radaron

Éppenhogy csak átvonult hazánkon az utóbbi évek legnagyobb árhulláma, amely Európa-szerte sajnos emberéleteket is követelt, nálunk pedig sok ingatlanban okozott jelentős károkat,

a sajtó egy része az elmúlt napokban erre az emberi szorongásra is építkezve harangozta be az újabb (állítólagos) időjárási anomáliát.

Az egyik legnagyobb hazai bulvárlap nem fogta vissza magát: Már látszik a radaron: hurrikán süvít hazánk felé, ekkor érhet ide. Igaz, hogy aztán a cikkben már arról írnak. hogy a hurrikán „a hét közepén éri el Franciaországot, majd pénteken – szerencsére már legyengült formában – lép be a hazánkba”. Oké, sajtószabadság van: a címben a hurrikán még süvít felénk, a cikk szerint viszont legyengülve ér határainkhoz. Határeset, bár a cikk alatti kommentek nem ennyire elnézőek.

Mit tarol a lehűlés?

Ennél sokkal több bökkenő van egy másik hírportál címadásával. A hölgy olvasókat megcélzó hetilap online felületén ugyanis az alábbi cím hivalkodik:

Már látni a radaron: markáns hurrikán tarolja le Magyarországot, ekkor ér ide

Érdekes, hogy a címszerkesztő itt is azzal a fordulattal nyit, hogy „már látni a radaron”. Nem tudni, hogy ezzel mi a célja, hiszen egy áztató záport is jól lehet látni a radaron. Mindenesetre a címadó kolléga alaposan túllőtt a célon. A hurrikán, amely a hangsúly kedvéért még jelzőt is kapott, nem pusztán süvít felénk, hanem le is tarolja az országot. A félelemkeltő címmel azonban teljesen ellentétes a cikk tartalma. Nem kell sokat keresgélni az önleleplező mondatot:

Ez a vihar tulajdonképpen egy hurrikán, amely a hét közepén éri el Franciaországot, majd gyengült formában Magyarországot is elérheti és hidegfront formájában fejti ki hatását, csapadékkal, lehűléssel és viharos széllel.

Vagyis a hurrikán a címbéli határozott állítással szemben (markáns hurrikán tarolja le) a cikkben már csak egy olyan vihar, amely gyengült formában érheti el (feltételes mód) hazánkat. Hát, nem ugyanaz. Nagyon nem.

Florida partjainál

Főleg annak fényében, hogy napjainkban egy valódi hurrikán valóban tarol. Mégpedig a Milton névre hallgató, négyes erősségű trópusi vihar Florida partjainál. Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ közlése alapján hétfő reggel a vihar már elérte az óránkénti 240 kilométeres sebességet, és szerdán érkezik meg Tampa Bay környékére, majd északkeleti irányban folytathatja pusztítását. A csapadék mennyisége helyenként elérheti a 38 centimétert, a part menti területeken pedig akár 1,5-3,5 méter magas hullámok is kialakulhatnak.

Floridában tényközlőnek, és nem clickbait típusúnak számítana az alábbi cím:

Már látni a radaron: markáns hurrikán tarolja le Floridát, ekkor ér ide

Minő különbség!

(Borítókép: Egy helyi lakos segít kiszabadítani egy autót, amely a Helene trópusi vihar idején egy áradó útszakaszon rekedt az észak-karolinai Boone külterületén, az Egyesült Államokban 2024. szeptember 27-én. Fotó: Jonathan Drake / Reuters)