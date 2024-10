Egyre több Magyarországon a koronavírusos megbetegedés, de nem áll rendelkezésre oltóanyag

Egyre több a koronavírusos megbetegedés Magyarországon, azonban a betegség most cirkuláló új vírusa ellen Magyarországon jelenleg nem érhető el oltóanyag, így az oltásra még várni kell – számolt be a Népszava.

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának friss adatai szerint igencsak aktív a koronavírus az őszi szezonban.

Az augusztus utolsó hetétől szeptember utolsó hetéig gyűjtött minták valamivel több mint fele volt koronavírus-fertőzés-igazolt.

A Semmelweis Egyetem járványközpontja ezért arra kéri a háziorvosokat, hogy amint hozzáférhetővé válik Magyarországon a frissített vakcina, ajánlják a kockázati csoportokba tartozó pácienseiknek, azaz azoknak, akik elmúltak 60 évesek, illetve krónikus betegségben szenvednek.

A koronavírus most cirkuláló új vírusa ellen Magyarországon jelenleg nem érhető el oltóanyag, az új vakcinák beszerzése pedig még folyamatban van. A Népszava több háziorvosnál is érdeklődött, akik arról beszéltek, hogy naponta 80-90 beteget is fogadnak, főként felső légúti panaszokkal, így szerintük kicsit megkésett, hogy csak most szerzik be az új variáns elleni oltásokat.

Az egyik zuglói háziorvosnál a múlt héten szinte minden második köhögő, tüsszögő páciens koronavírus-fertőzött volt. Legtöbben lázra, elhúzódó köhögésre, és a láz elmúltával is napokig tartó gyengeségre panaszkodnak.