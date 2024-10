Pénteken kezdődnek az őszi érettségi vizsgák, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Péntek reggel 8 órakor a nemzetiségi nyelv és irodalom emelt és középszintű írásbeli vizsgákkal veszi kezdetét a 2024/2025-ös tanév őszi érettségi vizsgasorozata.

Az írásbeli vizsgák idén október 11-től október 25-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbeli vizsgák november 7. és 11. között, a középszintű szóbelik pedig november 18. és 22. között zajlanak. Az írásbeli pontos vizsgabeosztása ezen a linken érhető el, míg a szóbelik időpontja iskolánként eltérhet, így azokról az adott iskola honlapján vagy a tanároktól érdemes tájékoztatást kérni. Az érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és kormányhivatalok szervezik, az ő listájuk ezen a linken érhető el.

Kik érettségizhetnek ősszel?

Az őszi érettségin rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Tehát, ha valaki tavasszal valamelyik tantárgyból nem ment el vizsgázni, akkor most pótolhatja, vagy ha javítani szeretne a korábbi jegyén, azt is megteheti. De arra is van lehetőség, ha valaki az adott vizsgát középszinten tette le, hogy most emelt szinten is megpróbálja.

Kinek és mennyit kell fizetni?

Amennyiben valaki rendelkezik tanulói vagy felnőttképzési jogviszonnyal,

az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti jogviszonyban (például előrehozott érettségi esetén) sikertelen lett a vizsgája, és most javító- vagy pótló érettségit tenne,

vagy szakgimnáziumban tanul és már rendelkezik érettségi vizsgával, de egy szakmai tárgyból javító- vagy pótlóvizsgát tenne, nem kell fizetnie az érettségiért.

Más esetekben a középszintű vizsga ára a minimálbér 15, az emelt szintű vizsgáé pedig a minimálbér 25 százaléka. Ez azt jelenti, a vizsgadíj középszinten 40, emelt szinten 67 ezer forint.

Hogyan osztályozzák a vizsgákat?

Középszintű érettségin jeles, vagyis ötös osztályzatot kap az, aki legalább 80 százalékos teljesítményt ér el. A ketteshez minimum 25 százalékot kell teljesíteni. Azonban ehhez az írásbelin és a szóbelin is legalább 12 százalékot kell szerezni. A négyeshez (jó) középszinten 60–79 százalék, a hármashoz (közepes) 40–59 százalék szükséges, egyes, vagyis elégtelen pedig annak lesz a vizsgája, aki 0–24 százalék között teljesített.

Emelt szinten is hasonlóak a szabályok. Vizsgarészenként itt is legalább 12 százalékot kell összeszedni a ketteshez, és ha valamelyik vizsgarészből nem sikerül megszerezni a 12 százalékot, a vizsga elégtelennek számít. 60–100 százalék között ötös (jeles), 47–59 százalék között négyes (jó), hármashoz (közepes) pedig 33–46 százalék kell, míg egyest (elégtelent) itt is az kap, aki 0–24 százalék között teljesít.

Mikor kezdődik a tavaszi érettségi?

2025-ben a tavaszi írásbeli érettségik május 5-én kezdődnek magyar nyelv és irodalommal, az utolsó napon, május 23-án az olasz nyelvi írásbelit tartják meg. Az emelt szintű szóbelik június 3. és 11. között zajlanak, a középszintű szóbelikre pedig június 16. és július 2. között kerül sor.

Mint arról korábban beszámoltunk, 2024 májusában startoltak el az átalakított érettségi vizsgák. Arról, hogyan változott az érettségi, ebben a cikkünkben írtunk bővebben.