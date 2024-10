Koncert filmfesztivál és születésnapi vásár is lesz Budapesten a hétvégén

„Az őszi befordulás helyett próbáljunk ki új dolgokat! Felkerekedhetünk és mehetünk túrázni, új filmeket nézhetünk magyar és nemzetközi színtéren is, de vásárokon is vadászhatunk új kincsekre” – olvasható a We Love Budapest hétvégi programajánlójában, ahol több hétvégi programra is felhívták a figyelmet.