„Felmondtam a Mediaworksnél, és ezzel az utolsó szál is megszűnt, ami bárhová is kötött. Mindemellett valamivel részletesebben is be kell számolnom arról, mi is az, ami most történik, hogy véletlenül se adjak félreértésre okot” – kezdte legutóbbi Facebook-bejegyzését Ábrahám Róbert.

Az újságíró márciusban egyszer már felmondott a kormánypárti médiumnál, de még aznap meggondolta magát. Most azt írta, hetek óta vívódott azon, hogy mi a helyes és mi a helytelen, ugyanis a háttérben „kialakult egy olyan bizalomvesztés, amit nem tud tovább takargatni”.

És ilyenkor mit tehetek? Ha szembefordulok velük, akkor abból egy másik erőtér profitál. Ha tétlenül tűröm azt az aljasságot, amit művelnek, akkor csak még arrogánsabbá és önhittebbé válnak. Akkor mégis mit lehet tenni?

– tette fel a kérdést bejegyzésében a Pesti Srácok korábbi munkatársa.

Hozzátette azt is, hogy jogosan vetődik fel az a kérdés: miért váltak egyesek ennyire arrogánssá? Szerinte a válasz viszonylag egyszerű, majd ki is fejtette véleményét.

Elkapatták őket, mert a jobboldali világnézetet vallók gyakran összekeverik a lojalitást a szolgai meghunyászkodással. Ezért lehet az, hogy bizonyos körökben már rég telibe sz*rják az összes erkölcsi alapot, amelyből az egyén jobboldalisága fakad: a hűséget, a szavahihetőséget, hogy nem teszünk homlokegyenest mást, mint amit mondunk

– jegyezte meg Ábrahám Róbert.

Szerinte az, hogy a dolgok idáig fajultak és egyre többeknek van elegük, abból is levezethető, hogy „a jobboldali politika hozzászokott ahhoz, hogy vagy milliárdos oligarchákkal, vagy sértődött multimilliomosokkal, vagy ócska, kegyvesztett vamzerekkel kerül szembe”.

De arra kevésbé vannak felkészülve, ha egyszer egy olyan mondja azt, hogy mindennek van határa, aki ugyanabban hisz ma is, mint öt éve, és hiába tudná két perc alatt megnyerni a »kinek van nagyobb f*sza« versenyt, inkább hátat fordít az egésznek

– jelentette ki a Pesti Srácok egykori munkatársa.

Ábrahám Róbert nyáron került a címlapokra azzal, hogy konfliktusba keveredett Puzsér Róberttel, és a vita olyannyira elfajult, hogy a Pesti Srácok akkori munkatársa a nyílt utcán ütötte meg a publicistát. Puzsér Róbert egy hangfelvételt is publikált azzal kapcsolatban, hogy mi zajlott le közte és Ábrahám Róbert közt. Az eset után Ábrahám Róbertet őrizetbe vették, rabosították és nyomozás is indult ellene, de azóta már kiderült, hogy nem gyanúsítják. Puzsér Róbert ügyről írt véleménycikke itt olvasható.