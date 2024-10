A miniszterelnök főtanácsadója szerint veszélybe került a schengeni övezet

Bakondi György arról beszélt, hogy egyre több uniós tagállamban érzékeli a lakosság az illegális migráció miatt romló közbiztonságot, az egyre feszültebb szociális ellátórendszert, és ez a migrációval összefüggő negatív vélekedés megjelent a politikai véleménynyilvánítás szintjén is. Kiemelte: a nemzetállamok közvetlenül választott vezetői is érzékelik ezt az elégedetlenséget, az illegális migráció eddigi rossz megközelítését.

Később kitért arra, hogy Magyarországon a kormány 2015-ben megkérdezte az embereket arról, mi legyen a migrációval, és azóta következetesen ezt az álláspontot képviseli, vagyis, hogy a külső határokat őrizni kell, jogellenesen, erőszakosan nem lehet átlépni a határokat és csak azok jöhetnek be, akik külföldön, nagykövetségen menekültstátust kaptak. Hozzátette: a Soros-tervben foglalt évi „egymilliós bevándorlás megvalósulni látszik”,

szerinte ennek hatásai pedig ma már a schengeni térséget fenyegetik.

Mint mondta, több nemzetállam is a lakosság elégedetlenségének hatására nemzetállami intézkedéseket hozott, például visszaállította a határellenőrzést, igyekszik kitoloncolni az illegálisan az országban tartózkodókat, és csökkenti a juttatásokat, vagyis nem vár a brüsszeli megoldásra. A belső határellenőrzés visszaállítása viszont veszélyezteti az EU egyik legnagyobb vívmányát, a schengeni rendszert – összegezte.

Veszélyben a schengeni övezet

Bakondi György úgy fogalmazott, a schengeni övezet egy nagy politikai-gazdasági eredmény, és a lényege, hogy aki az EU külső határán belépett, annak a belső határokon már nem kell megállnia. Bakondi György hangsúlyozta: ez nem csak a turisták számára előnyös, van gazdasági hatása is, például a vállalatoknak nem kell nagy raktárkészletet tartaniuk. „A határellenőrzés visszaállítása azonban súlyos gazdasági követkeménnyekkel jár.”

A belbiztonsági főtanácsadó az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában is vendég volt, itt reagált Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos szerdai szavaira, aki az európai határok védelméről szóló vitában arról beszélt, Európa külső határainak biztonsága az Európai Bizottság egyik legfontosabb prioritása, ez áll a migrációs és biztonsági politikája középpontjában.

Bakondi György arra is emlékeztetett, hogy Magyarország az egyetlen ország, amely teljesíti kötelezettségét és mégis „minden idők legnagyobb bírságát kapta azért, mert őrzi a határt, sőt napi kényszerítő bírságot is kiszabtak rá. Azt szeretnék, engedjük be az illegális bevándorlókat Magyarországra és itt bíráljuk el a kérelmüket, de Európában látjuk, ez hová vezet” – fogalmazott.

Majd hozzátette: a beengedett, ismeretlen személyazonosságú emberek egy kisebb része kap menekültstátust, nekik integrálódniuk kellene, de ez nem sikerül, a nagyobb részük pedig nem kapja meg, őket azonban nem tudják kiutaztatni az EU-ból, így illegálisan tartózkodnak az unióban, bűnözésből tartják el magukat, ami a közbiztonság romlásához vezet, ami pedig egyre inkább fokozódó elégedetlenséget vált ki az európai emberekből.

A konzervatív-patrióta nemzeti kormányok ereje nő az EU-ban, és így talán eljuthatunk oda, hogy európai szintű megoldást találhatunk, a magyar példa pedig segíthet ebben – összegezte az MTI Bakondi György szavait.