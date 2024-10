Újabb botrány a Budai Várnegyedben: elképesztő összeggel távozhatott a volt polgármester csapata

Az I. kerületi önkormányzat távozó vezetői szeptember utolsó napjaiban mintegy 70 millió forintnyi jutalmat és végkielégítést fizettek ki egymásnak, a jegyző pedig utasításba adta, hogy az önkormányzat levelezésének biztonsági mentéseit is töröljék – közölte csütörtökön Böröcz László, az I. kerület frissen megválasztott polgármestere.

Az I. kerület baloldali vezetése eddig is kétes és átláthatatlan prémiumokkal jutalmazta önmagát, V. Naszályi Márta polgármesterségének utolsó napjai is ennek jegyében zajlottak – mondta az I. kerület polgármestere, aki arról is tájékoztatott, hogy szeptember 25-én polgármesteri és jegyzői utasításra 71 millió forintot csoportosítottak át saját hatáskörben, hogy jutalmakat és végkielégítést tudjanak fizetni a távozó közvetlen munkatársaknak.

A közlemény szerint szeptember 26-ra összehívott testületi ülésen nem tettek erről említést, sőt a polgármester asszony nyilvánosan tagadta, hogy bárkit jutalmazott volna. Az október elsején átadott átadás-átvételi dokumentumokban sem szerepelnek ezek a kifizetések, de kiderült a trükk: a dokumentumokat szeptember 25-én reggel zárták le, és a jutalmak egy részét csak ezt követően utalták ki.

Böröcz László büntetőfeljelentést tesz

A polgármester elmondta, hogy október elsején az átadás-átvételi dokumentumokból nagyjából semmit nem lehetett megtudni, de utána kiderült, hogy 71 millió forintot csoportosítottak át szeptember 25-én délután V. Naszályi Márta utasítására (Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik–Várunk Egyesület) az ő közvetlen munkatársainak és körének, akik egyébként felmondtak. Az egy nappal későbbi testületi ülésen V. Naszályi Márta tagadta, hogy bármilyen jutalmat kifizettek volna szeptemberben.

Az I. kerület önkormányzatának tájékoztatása szerint Czukkerné Pintér Erzsébet, a Budavári Önkormányzat korábbi jegyzője a dokumentumok alapján szeptember 18-án írta alá – a jelenléti ívek arra utalnak, home office-ból –, hogy közös megegyezéssel távozik a hivatalból. A polgármester a jegyző „kimagasló teljesítményét” 8 havi jutalommal, 16 160 000 forinttal hálálta meg. Az önkormányzat most kiemelte, hogy

a korábbi jegyző mindössze másfél évig töltötte be hivatalát, ez idő alatt összesen 13 havi jutalmat kapott, 25 millió forint értékben.

Az választást követő átadás-átvételi eljárás egy másik, legalább ilyen fontos ügyre is fényt derített, az új polgármester kiemelte, hogy ez a jegyzőkönyvbe is bekerült: a jegyző asszony szeptember 24-én módosította az informatikai szabályzatot, és másnap írásban utasította az informatikust, hogy töröljön minden biztonsági mentést a levelezésekről, de nem járt teljes sikerrel.

Még az irodavezető is kapott jutalmat

A polgármester közölte, hogy két év alatt a V. Naszályi Márta közvetlen körébe tartozók a fizetésükön felül közel 140 millió forintot vettek fel különböző jogcímeken. „Elképesztő mennyiségű pénzt fizetett ki az I. kerületi önkormányzat baloldali vezetése.” Böröcz László példaként említette, hogy voltak olyan irodavezetők, akik 2023 tavaszán jöttek az önkormányzathoz, és hat-hat havi jutalommal távoztak szeptember végén. Így 10–15 millió forintot vettek fel az elmúlt másfél évben a fizetéseken kívül.

A közlemény szerint mivel az önkormányzati levelezésről utoljára augusztus 28-án készült biztonsági mentés, így 14 távozó vezető és munkatárs teljes szeptemberi levelezését eltüntette. A bizonyítékok alapján jegyző asszony visszadátumozott és visszadátumoztatott dokumentumokat, hogy a kifizetéseket meg tudja tenni.

Az egyik irodavezetőnek és helyettesének 6-6 havi jutalmat adtak az iratok szerint szeptember 18-án, amikor közös megegyezéssel október elsejei hatállyal megszüntették a munkaviszonyukat. Az irodavezető most közel 10 millió forintot kapott, az önkormányzatnál töltött mindössze másfél éve alatt összesen több mint 16 millió forint jutalomban részesült. Helyettese most 7,5 millió forinthoz jutott, másfél I. kerületben töltött éve alatt összesen 12,5 millió forint jutalmat vehetett fel.

Böröcz László arra is kitért, hogy volt másfajta ügyeskedés is, egy másik irodavezetőt szeptember 25-én a jegyző utasítására ügyintézővé fokoztak le, és mivel az illető ezt nem fogadta el, a törvény szerint 12 havi végkielégítést kellett neki fizetni. „Ehhez jön még plusz 2 hónap felmentési idő, ez összesen 18 millió forintot jelent. A polgármesteri kabinet munkatársainak a jogviszonyát is megszüntették, és több mint 10 millió forintot fizettek ki nekik, emellett 2 hónapra felmentették őket a munkavégzés alól.”

A közlemény szerint ez elmúlt mindössze másfél évben a jegyző, a polgármesteri kabinet munkatársai és más vezetők – a többségük 2 évet sem dolgozott itt – összesen 110 millió forint jutalmat vettek fel a kerületiek pénzéből. A távozó polgármester szerint kiváló teljesítményt nyújtottak. Ehhez jön még a felmentési időre és a végkielégítésre kifizetett 30 millió forint.

A volt polgármester asszony köre – 14 fő – a havi fizetésén túl további 140 millió forintot vehetett fel rövid idő alatt.

Böröcz László azt is kiemelte, hogy mindezek okán a Budavári Önkormányzat bűntetőfeljelentést tesz, melyhez az összes vonatkozó dokumentumot benyújtja a hivatal.