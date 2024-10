A településeknek járó állami támogatással fényezik a fideszes választókerületi elnököket

A Demokratikus Koalíció budapesti elnöke felháborodott, szerinte ami most történt, az maga a pártállami gyakorlat. Feljelentést fontolgatnak.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a napokban 400 millió forint úgynevezett „vis maior” támogatást osztott ki 41 településnek út- és épületfelújításra, ár- és belvízvédelmi létesítmények helyreállítására, előre nem látható természeti kár miatt.

A Demokratikus Koalíció budapesti elnöke, Szaniszló Sándor (aki a főváros XVIII. kerületének polgármestere is) ezzel kapcsolatban videóban jelezte fenntartásait. Kerülete 14 millió forintra pályázott a nyári viharkárok miatt, ám ebből csupán másfél millió forintot kapott meg a település. A meglepő nem is ez volt, hanem hogy a támogatás odaítéléséről szóló okiratokat Navracsics Tibor mellett mindenkinek – így a XVIII. kerületnek is – a helyi fideszes választókerületi elnök adta át.

A XVIII. kerület támogatási döntéséről szóló okmány aljára Navracsics Tibor neve mellé dr. Ágostházy Szabolcs, a kerület fideszes választókerületi elnök nevét is odaírták.

(Szaniszló a videójában be is mutatta az okiratot, amelyet valóban választókerületi elnökként szignált.) Ágostházy Szabolcs egyébként a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára.

A Demokratikus Koalíció szerint „ez maga a pártállam a gyakorlatban,” ezért a DK ebben az ügyben vizsgálja a büntetőfeljelentés megtételének lehetőségét.