A globalizálódó élelmiszer-kereskedelem farkastörvényei – ez esetben a profitmaximalizálás – már eddig is számos magyar terméket tüntetett el az üzletek polcairól. Most azonban attól az egyik legrégebb óta gyártott keksztől kell elbúcsúznunk, amelynek ízét és sokoldalú felhasználhatóságát még dédszüleink is ismerhették.